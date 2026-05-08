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NBA／里夫斯痛苦倒地引熱議！肇事者SGA：不是故意想傷人

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆在西區季後賽第二輪取得2：0領先。其中亞歷山大與里夫斯的肢體碰撞，成為賽後熱議焦點。 美聯社。
雷霆在西區季後賽第二輪取得2：0領先。其中亞歷山大與里夫斯的肢體碰撞，成為賽後熱議焦點。 美聯社。

球員照片
Shai Gilgeous-Alexander
位置 後衛
得分 31.1
籃板 4.29
助攻 6.6
抄截 1.4

2025-2026賽季

雷霆今日在西區季後賽第二輪G2以125：107擊敗湖人，系列賽取得2：0領先。不過整場比賽火藥味十足，場上多次出現爭議判決，其中亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）的一次肢體碰撞，更成為賽後熱議焦點。

事情發生在第三節開賽2分鐘左右，當時里夫斯從身後防守並抱住亞歷山大，但裁判第一時間並未響哨。隨後雙方手臂纏在一起，里夫斯直接被帶倒在地，落地後還一度痛苦抓著手臂。

裁判經檢視後，最終判定亞歷山大一級惡意犯規。

這次吹判也讓現場雷霆球迷相當不滿，認為里夫斯才是主動拉人者，而非亞歷山大刻意做出危險動作。

賽後談到這次判決時，亞歷山大則顯得相當冷靜，「我沒有得到任何解釋，但我也沒有去問，反正我也改變不了判決，所以我其實不太在意。」

亞歷山大接著解釋當下狀況，「我感覺他當時有點抱住我，我只是想把自己掙脫出來，結果手臂纏在一起，事情就發生了。」

「很不幸，但我當然不是故意想傷害他。我被吹惡意犯規，事情就是這樣，你只能繼續往前。」亞歷山大補充道。

除此之外，爭議包括詹姆斯LeBron James）與盧索（Alex Caruso）在罰球空檔互噴垃圾話，里夫斯也曾情緒激動向裁判抱怨，甚至賽後帶領湖人球員們和裁判開會

NBA季後賽 湖人 雷霆 詹姆斯 Shai Gilgeous-Alexander Austin Reaves LeBron James

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