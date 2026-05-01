快訊

民怨成功！LINE行事曆「藍色超連結」惱人功能可以關閉了 步驟一次看

TPBL／又有續集？高國豪才稱進入離婚協商 妻子發聲明反駁無此想法

另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／抱怨裁判都不吹雷霆犯規 湖人主帥：詹皇是哨最少球星

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人詹姆斯（LeBron James）。 路透
湖人詹姆斯（LeBron James）。 路透

本場賽事

-

:

-

載入中...

球員照片
LeBron James
位置 前鋒
得分 20.9
籃板 6.07
助攻 7.2
抄截 1.2

2025-2026賽季

季後賽首輪雷霆與太陽隊交手時，裁判成比賽焦點。第二輪雷霆與湖人交手，G2再度發生吹罰尺度爭議，湖人主帥瑞迪克（J.J. Redick）直言，詹姆斯（LeBron James）是他看過哨音待遇最差的球星。

湖人過去幾年在罰球數量上有明顯優勢，當家球星唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）都是頂尖買犯高手。不過雷霆也不遑多讓，不只有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）這位買犯專家，許多球迷也抱怨，裁判總是無視卡盧索（Alex Caruso）等防守悍將的犯規動作。

本場比賽湖人罰球21個；雷霆26個。最大的爭議是第四節詹姆斯投籃命中，裁判響哨，原本以為是吹2+1，結果是出手不算的普通犯規。詹姆斯、湖人球員和瑞迪克都氣到攤手，不可置信。

賽後記者會，瑞迪克抱怨裁判哨音，讓雷霆球員防守為所欲為，「他們有幾個球員幾乎每回合都在犯規，本來就夠難打了。只要他們犯規，你就要吹，他們確實有犯規。」

瑞迪克也直言詹姆斯受不公平待遇，「詹姆斯是我看過所有球星裡，最得不到哨音的。我已經跟他共事兩年，那些身材比較矮小的球員，因為他們會做比較誇張的動作，通常更容易製造犯規；但像詹姆斯這種體型壯碩球員，對他們來說就很吃虧。經常被狠狠撞倒，今晚又好幾次。」

瑞迪克強調不是針對這組裁判或這個系列賽，「他（詹姆斯）經常被犯規，卻沒有吹，他切入時被打到頭的次數，是我看過所有球員裡最多的，但很少吹犯規。」對於瑞迪克的言論，詹姆斯冷回：「我不知道。」

NBA季後賽 湖人 雷霆 LeBron James

相關新聞

NBA／里夫斯復活飆31分無用 湖人下半場被雷霆打爆吞2連敗

西區季後賽第二輪雷霆隊與湖人隊今天進行第二戰，儘管上半場雙方一路拉鋸，但雷霆在第三節靠著多點開花的攻勢單節灌進36分，將領先差距擴大到雙位數，加上末節外線手感甦醒，最終雷霆就以125：107擊敗湖人，將帶著2：0優勢前往洛杉磯作客。

NBA／賽後帶湖人球員圍住裁判「開會」 里夫斯：我被羞辱了

季後賽第二輪湖人與雷霆隊G2今天登場，裁判再度成為本場比賽的焦點，湖人終場以107：125輸球，賽後「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）帶領湖人球員們，和裁判開會，詹姆斯（LeBron James）在旁邊不發一語。

NBA／抱怨裁判都不吹雷霆犯規 湖人主帥：詹皇是哨最少球星

季後賽首輪雷霆與太陽隊交手時，裁判成為比賽焦點。第二輪雷霆與湖人交手，G2再度發生吹罰尺度爭議，湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）直言，詹姆斯（LeBron James）是他看過哨音待遇最差的球星。

NBA／哈登季後賽又「軟手」 米契爾：一點都不擔心

騎士隊「大鬍子」哈登（James Harden）今年季後賽第二輪狀態低迷，在與活塞隊系列賽的前兩場比賽都未能打出水準，包括今天的第二戰單場只有10分進帳，其中下半場僅有2次出手機會，昔日聯盟頭號得分手的風采盡失，不過搭檔米契爾（Donovan Mitchell）也強調一點都不擔心他的狀況。

NBA／里夫斯痛苦倒地引熱議！肇事者SGA回應：不是故意想傷人

雷霆今日在西區季後賽第二輪G2以125：107擊敗湖人，系列賽取得2：0領先。不過整場比賽火藥味十足，場上多次出現爭議判決，其中亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）的一次肢體碰撞，更成為賽後熱議焦點。

NBA／對抗性不足？湖人肯納德點出輸球「關鍵原因」

湖人今日在季後賽第二輪與雷霆展開G2對決，最終以107：125落敗，系列賽陷入0：2落後。賽後，替補射手肯納德（Luke Kennard）則點出球隊目前最大問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。