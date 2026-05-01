NBA／抱怨裁判都不吹雷霆犯規 湖人主帥：詹皇是哨最少球星

LeBron James 位置 前鋒 得分 20.9 籃板 6.07 助攻 7.2 抄截 1.2

季後賽首輪雷霆與太陽隊交手時，裁判成比賽焦點。第二輪雷霆與湖人交手，G2再度發生吹罰尺度爭議，湖人主帥瑞迪克（J.J. Redick）直言，詹姆斯（LeBron James）是他看過哨音待遇最差的球星。

湖人過去幾年在罰球數量上有明顯優勢，當家球星唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）都是頂尖買犯高手。不過雷霆也不遑多讓，不只有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）這位買犯專家，許多球迷也抱怨，裁判總是無視卡盧索（Alex Caruso）等防守悍將的犯規動作。

本場比賽湖人罰球21個；雷霆26個。最大的爭議是第四節詹姆斯投籃命中，裁判響哨，原本以為是吹2+1，結果是出手不算的普通犯規。詹姆斯、湖人球員和瑞迪克都氣到攤手，不可置信。

賽後記者會，瑞迪克抱怨裁判哨音，讓雷霆球員防守為所欲為，「他們有幾個球員幾乎每回合都在犯規，本來就夠難打了。只要他們犯規，你就要吹，他們確實有犯規。」

瑞迪克也直言詹姆斯受不公平待遇，「詹姆斯是我看過所有球星裡，最得不到哨音的。我已經跟他共事兩年，那些身材比較矮小的球員，因為他們會做比較誇張的動作，通常更容易製造犯規；但像詹姆斯這種體型壯碩球員，對他們來說就很吃虧。經常被狠狠撞倒，今晚又好幾次。」

瑞迪克強調不是針對這組裁判或這個系列賽，「他（詹姆斯）經常被犯規，卻沒有吹，他切入時被打到頭的次數，是我看過所有球員裡最多的，但很少吹犯規。」對於瑞迪克的言論，詹姆斯冷回：「我不知道。」