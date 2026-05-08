NBA／對抗性不足？湖人肯納德點出輸球「關鍵原因」

湖人今日在季後賽第二輪與雷霆展開G2對決，最終以107：125落敗，系列賽陷入0：2落後。賽後，替補射手肯納德（Luke Kennard）則點出球隊目前最大問題。

「我們必須提升身體對抗性，現在我們很多時候會用兩個人包夾亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），這也讓雷霆其他球員獲得太多空檔機會。」肯納德坦言。

肯納德進一步表示，「尤其當亞歷山大不在場上的時候，我們更應該好好防守，把那些角色球員限制住。我們的對抗性還要再提升一個層級，這是我們接下來必須討論並解決的問題。」

事實上，肯納德近5戰狀態相當低迷，合計34投僅9中，三分球更只有16投3中，賽前甚至因頸部痠痛被列為出賽存疑。

此役肯納德終於找回外線手感，替補出賽26分鐘攻下10分，投籃5投4中、三分球3投2中。然而，湖人已對雷霆苦吞6連敗，接下來系列賽第3戰將回到主場舉行，必須力拚避免陷入0：3絕境。