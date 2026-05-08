NBA／賽後帶湖人球員圍住裁判「開會」 里夫斯：我被羞辱了

季後賽第二輪湖人與雷霆隊G2今天登場，裁判再度成為本場比賽的焦點，湖人終場以107：125輸球，賽後「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）帶領湖人球員們，和裁判開會，詹姆斯（LeBron James）在旁邊不發一語。

里夫斯本場恢復手感，16投10中，罰球10中8，攻下全場最高的31分，詹姆斯則是得到23分，僅4次罰球機會，湖人全隊罰21球，少雷霆5個。

事實上，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本場陷入犯規麻煩，只打28分鐘。第三節開賽2分鐘左右，里夫斯抱住亞歷山大但裁判始終沒響哨，隨後亞歷山大夾死里夫斯手臂，被吹惡意犯規，加上卡盧索（Alex Caruso）的技術犯規，讓里夫斯罰3球並掌握球權，亞歷山大則是4犯先退場休息。

本場比賽最大的爭議是第四節詹姆斯投籃命中，裁判響哨，原本以為是吹2+1，結果是出手不算的普通犯規。詹姆斯、湖人球員和總教練瑞迪克（JJ Redick）都氣到攤手，不可置信。

比賽結束後，鏡頭捕捉到里夫斯和多名湖人球員圍住裁判，里夫斯和裁判激烈溝通，詹姆斯在旁邊點頭，不發一語。

里夫斯賽後受訪時提到生氣的原因，「我整晚對他們都很尊重，老實說，過去我講過比這更難聽的話一百萬次。當時我們跳球互相換位置，我想站到另一邊，因為他們那邊有人，我只想保持這點優勢，結果他突然轉過來對著我臉吼，我覺得那很不尊重人。」

里夫斯強調沒有不尊重裁判，「我只是告訴他，如果今天是我對他吼，我肯定早吞技術犯規，我沒被吹技術犯規原因，是因為他知道他錯了，我真的覺得自己被羞辱了。」