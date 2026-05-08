NBA／哈登季後賽又「軟手」 米契爾：一點都不擔心

騎士隊「大鬍子」哈登（James Harden）今年季後賽第二輪狀態低迷，在與活塞隊系列賽的前兩場比賽都未能打出水準，包括今天的第二戰單場只有10分進帳，其中下半場僅有2次出手機會，昔日聯盟頭號得分手的風采盡失，不過搭檔米契爾（Donovan Mitchell）也強調一點都不擔心他的狀況。

哈登在與活塞的系列賽前兩戰，雖然首場比賽有22分、7助攻、8籃板演出，但全場發生高達7次失誤，今天的第二戰不僅只拿下10分，還在比賽最後階段再度出現致命失誤，成為騎士今天「正負值」最低的球員。

根據統計數據，哈登在今天過後，季後賽已經累積20場比賽命中率低於2成5，創下聯盟新紀錄，談到自己的手感以及下半場僅有2次出手機會，他說：「這是一個團隊賽事，球不斷在流動，我們必須通過傳導來獲得出手機會，這會對球隊更有利。我認為最棒的一點是我們在嘗試尋找平衡，也就是什麼時候要保持侵略性，什麼時候該為球隊創造機會。」

而騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）也直言，哈登下半場僅兩次出手，責任必須由他一肩扛起，「我們下半場的想法是推快節奏，把球更快的推進到前場，他在球的轉移方面做得很好，但我們的進攻一樣沒有找到狀態，當他和米契爾把球傳出去後，應該要在某個時間點再回到他們兩個手中。我們不能讓一位準名人堂球員下半場只出手兩次，這責任我必須扛起。」

至於米契爾則強調，一點都不擔心哈登的狀況，「說實話，他必須繼續保持侵略性。他是哈登，我們一點都不為他感到擔心，他會解決這些問題，我們也必須繼續支持著他，把自己的工作做得更好，無論是在拉開空間還是讓他處在比較有利的位置上。」