NBA／「一同退休」藍圖恐破局？名記透露格林續約意願剩5成

勇士老將格林（Draymond Green）今夏動向持續受到關注。根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）透露，雖然勇士總教練柯爾（Steve Kerr）仍希望格林留隊，但目前雙方續約前景僅有「50／50」。

席格爾在節目中表示，柯爾一直希望自己、格林與柯瑞（Stephen Curry）能夠一起在勇士退休，延續球隊自2022年奪冠後的理想藍圖。

「柯爾希望格林留下，他一直希望自己、柯瑞和格林這個組合能一起走到最後、一起退休，這原本就是他們在2022年奪冠後的計畫。」席格爾說道。

不過他也坦言，如今情勢早已不同，「格林的未來現在真的就是50／50。從他最近幾周的一些發言來看，感覺他似乎已經有一隻腳踏出門外了。」

雖然格林仍多次公開表示希望留在勇士，但外界認為，他近期受訪時的用詞與態度，已經透露出部分離隊可能性。

目前格林下季握有接近2800萬美元的球員選項，這也將成為勇士休賽季的重要關鍵。若他選擇執行合約，勇士可能會將這份高薪作為交易操作空間；若選擇跳出合約，雙方則有機會重新談判。

「首先要看的是，他自己到底想不想回來。如果想回來，他可能就得放棄球員選項，重新調整合約內容。」席格爾表示。

隨著勇士逐漸進入世代交替階段，格林是否還會繼續身披灣區戰袍，也成為休賽季最受矚目的話題之一。