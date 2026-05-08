NBA／教練盛讚康寧漢就是殺手！ 哈里斯連7場20分平生涯紀錄

東區龍頭活塞持續在季後賽展現驚人氣勢，繼首輪從1：3落後逆轉魔術後，今日再以107：97擊敗騎士，系列賽取得2：0領先。賽後，總教練比克斯塔夫（JB Bickerstaff）更毫不掩飾對康寧漢（Cade Cunningham）的讚賞。

「康寧漢真的太出色了，他是個殺手、終結者，你能想到的形容詞都適合他。尤其第四節，他總是能打出最好的表現。」比克斯塔夫說道。

此役活塞在第四節一度遭騎士逆轉戰局，但康寧漢關鍵時刻接管戰局，單節進帳12分，上陣42分鐘，全場攻下25分、10助攻、4籃板、2火鍋與1抄截、3顆三分球、正負值＋13為全場最高。

不僅如此，康寧漢本季季後賽至今，場均可攻下31.3分，高居聯盟第一，相較例行賽23.9分再度提升。

事實上，老將哈里斯（Tobias Harris）同樣扮演關鍵角色，並延續一項季後賽特殊紀錄。

哈里斯此役出賽37分鐘，繳出21分、7籃板、2抄截與2火鍋，投籃16投9中、三分球3投2中，完成連續7場季後賽至少攻下20分。

根據《ESPN》數據指出，這不僅追平哈里斯生涯最長「連續20分場次」紀錄，更特別的是，他在2025-26例行賽期間，甚至從未連續兩場比賽突破20分。

活塞全場投籃命中率高達49%，三分球命中率更達50%；反觀騎士整場命中率僅42%，三分球更低至22%。活塞接下來將前往客場挑戰第3戰，力拚系列賽3：0聽牌優勢。