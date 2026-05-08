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NBA／41歲防守悍將塔克正式宣布退休 眾球星獻上祝福

聯合新聞網／ 綜合報導
41歲防守悍將塔克（PJ Tucker）。 美聯社
41歲防守悍將塔克（PJ Tucker）。 美聯社

現年41歲的防守悍將塔克（PJ Tucker）今天宣布退休，結束20年職業生涯，眾多NBA球星第一時間在社群平台獻上祝福。

塔克發文寫道，「20年來，籃球是我的工作；但40多年來，從沒想過自己的人生還能做別的事。所以就讓我從NBA退休吧，我永遠不會停止打球。」

塔克2006年NBA選秀第35順位被暴龍隊挑中，只打一季就轉往海外發展，2012-13賽季重返NBA加入太陽隊，後來陸續效力暴龍、火箭、公鹿、熱火、76人、快艇和尼克隊，總共在NBA打了14個賽季，本季沒有出賽紀錄。

塔克憑藉頂尖防守能力，以及出色的底角三分球投射能力，在聯盟站穩腳步，是許多爭冠球隊爭取的拼圖，2021年季後賽他就幫助公鹿取得總冠軍。

消息發布後，尼克隊明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）、國王隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和前明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）等名人都第一時間祝福，展現塔克在籃球圈的好人緣。

塔克

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