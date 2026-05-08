NBA／黃蜂單季進步25勝創隊史紀錄 主帥李獲續約盼終結季後賽荒

黃蜂在過去一個賽季寫下令人驚豔的翻身驚奇，而在這場蛻變的背後，總教練李（Charles Lee）居功厥偉，黃蜂球團於今天正式宣布，已與李簽下一份延長合約，肯定他帶隊單季拿下44勝，較前一季大幅進步25勝的優異執教表現。

黃蜂總管皮特森（Jeff Peterson）在官方聲明中高度讚揚李的領導能力，「從接手球隊的第一天起，查爾斯與他的團隊就將球員發展視為首要任務，成功營造出一個團隊至上、強調責任感且具備職業精神的文化。他為球隊奠定了邁向長期成功的堅實基礎，這也讓我們毫不猶豫地決定與其繼續並肩作戰。」

回顧黃蜂本季的征途，開局其實並不順遂，在遭遇嚴重的傷兵潮襲擊下，球隊一度僅打出4勝14敗的低迷戰績，然而進入2026年後，黃蜂彷彿脫胎換骨，在球季後半段打出33勝15敗的佳績晉級附加賽。

李也憑藉1月份11勝6敗的戰績，獲頒生涯首座東區單月最佳教練，雖然黃蜂最終在附加賽第二戰惜敗魔術，未能終結聯盟目前最長的連續10年季後賽荒，但整季展現出的韌性已足以讓夏洛特球迷看到曙光。

值得一提的是，除了李續約的好消息，黃蜂陣中前鋒米勒（Brandon Miller）剛完成肩部手術，而禁區大將迪亞巴特（Moussa Diabate）則榮獲年度最佳拚勁獎，這些「贏球文化」的養成，無疑是李執教兩年來交出的最美成績單。