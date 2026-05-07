NBA／名嘴痛批湖人里夫斯季後賽消失 唐西奇鼓勵：做自己就好

季後賽第二輪G1湖人隊以90：108輸給雷霆隊，「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）表現低迷，被視為戰犯，湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）受訪時力挺里夫斯。

里夫斯在季後賽首輪G4復出，今年季後賽出賽3場，平均得到18.5分4.0助攻3.5籃板，投籃命中率僅36.7%，三分命中率16.7%。由於里夫斯去年季後賽表現也不理想，因此許多球迷質疑他是「例行賽球員」。

美國體育名嘴阿喬（Emmanuel Acho）更痛批里夫斯該感到羞愧，「到了季後賽，里夫斯常常會消失，當他碰上高強度、敢身體對抗的防守者時更明顯。那些防守者不怕貼身壓迫，他沒足夠的爆發力甩開對手。再加上對方能快速補位，不會給他太多空檔三分機會。」

唐西奇目前還在養傷中，歸期未定。對於里夫斯的狀況，唐西奇表示，「我想跟他說的是，做自己就好。我們都知道他是一位非常出色的球員，也知道他一定會反彈，所以現在就是在這裡支持。不管他需要什麼，我都願意幫忙。最重要的是，做自己就好，他是很棒的球員。」