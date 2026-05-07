NBA／第四節進攻當機 76人教頭嘆沒把握住機會

季後賽第二輪首戰慘輸39分的76人隊，今天和尼克隊一路緊咬比分，兩隊互換領先25次，但決勝節卻出現超過4分鐘的得分乾旱期，讓尼克以一波9：0攻勢反超比分，也讓76人教頭諾斯（Nick Nurse）惋惜說，若能把握一、兩個空檔機會，就會有不同結果。

76人第四節6分52秒在烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）投進三分球後握有99：96領先，但接續進攻就當機，直到1分33秒才靠馬克西（Tyrese Maxey）罰球再有分數進帳。

單節只拿12分的76人，最後12次外線出手只進一球，教頭諾斯仍肯定球員努力，但也坦言有很多好的空檔機會，多希望能把握住幾球，「我們只需要一球或兩球，讓事情至少延續到最後，讓我們還有一線生機。」

今天攻下全場最高26分馬克西提到，今天比賽的激烈程度就會是這組系列賽的樣貌，右小指受傷的他說：「接下來的比賽都會這樣。」

馬克西表示，不管打幾戰，內容都會和今天一樣，非常多的肢體對抗、競爭會很激烈，「最終勝負將取決於誰在比賽最後能把握住機會。」

首輪從1：3落後連趕3場的76人，第3戰將回到費城迎接尼克，賽事將在台灣時間本周六登場。