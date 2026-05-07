NBA／影子籃球員綠間？馬刺瓦賽爾秀「空中接力三分」神技

馬刺隊今天以133：95輕取灰狼隊，第三節夏帕尼（Julian Champagnie）與瓦賽爾（Devin Vassell）完成「空中接力三分球」，網友們紛紛想起日本動漫角色「綠間」。

第三節夏帕尼進攻被防守球員破壞，他趕緊將球傳給瓦賽爾，由於進攻時間快結束，瓦賽爾只能提前起跳接球，馬上投三分，結果球空心入網進帳3分。

畫面在網路上被瘋狂轉發，球迷們貼出日本動漫影子籃球員的劇情，綠間接球前就先起跳，投進三分球。根據動漫設定，綠間能從場上任何地方出手三分球並且命中。

網友們紛紛表示，「兄弟可能就是綠間」、「影子籃球員沒有騙人」、「進入Zone了」、「這太瘋狂了」、「這是我見過最令人印象深刻的東西」。