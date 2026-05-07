聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／影子籃球員綠間？馬刺瓦賽爾秀「空中接力三分」神技
馬刺隊今天以133：95輕取灰狼隊，第三節夏帕尼（Julian Champagnie）與瓦賽爾（Devin Vassell）完成「空中接力三分球」，網友們紛紛想起日本動漫角色「綠間」。
第三節夏帕尼進攻被防守球員破壞，他趕緊將球傳給瓦賽爾，由於進攻時間快結束，瓦賽爾只能提前起跳接球，馬上投三分，結果球空心入網進帳3分。
畫面在網路上被瘋狂轉發，球迷們貼出日本動漫影子籃球員的劇情，綠間接球前就先起跳，投進三分球。根據動漫設定，綠間能從場上任何地方出手三分球並且命中。
網友們紛紛表示，「兄弟可能就是綠間」、「影子籃球員沒有騙人」、「進入Zone了」、「這太瘋狂了」、「這是我見過最令人印象深刻的東西」。
《獅王背後的故事》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。