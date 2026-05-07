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NBA／馬刺首戰輸球後大爆發 溫班亞瑪：我們有自尊心一定要反擊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪對今晚的爆發早有預期。 美聯社
溫班亞瑪對今晚的爆發早有預期。 美聯社

本場賽事

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在系列賽首戰以2分差距與勝利擦身而過後，馬刺隊今天拒絕重蹈覆轍，在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）展現接管比賽的侵略性，以及明星控衛福克斯（De'Aaron Fox）的串聯下，一度領先灰狼隊達到47分，最終也以38分之差贏球，將系列賽扳平。

「我對今晚的爆發早有預期。」溫班亞瑪賽後收起前一場的沮喪，語氣堅定表示，輸球後的憤怒與挫敗感，在季後賽的高壓環境下會被放大，「我們是一支年輕球隊，有自尊心，第一場被對手壓著打，第二場一定要反擊。」

馬刺本場比賽能成功反彈，溫班亞瑪與福克斯的內外串聯功不可沒，兩人多次在場上交換意見，溫班亞瑪認為這種默契是球隊的核心競爭力，「他是我們陣中經驗最豐富的人，身為主要的掩護者與持球者，我們必須不斷溝通，這對發揮團隊戰力至關重要。」

面對灰狼強硬的身體對抗，馬刺此役採取「以快制動」的策略，頻頻透過抓下防守籃板後的快速轉換，讓對方窒息式的防守無從發揮，溫班亞瑪分析，在快速反擊中，對手無法施加同樣的對抗強度，這正是瓦解其防守體系的關鍵。

雖然打出一場38分的一面倒賽事，但溫班亞瑪仍保持高度冷靜，並引用馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）的格言，「贏球時沒想像中那麼好，輸球時也沒想像中那麼糟。」他表示球隊會立即投入錄像分析，保持謙遜，準備應對接下來客場的硬仗。

溫班亞瑪 馬刺 福克斯 NBA季後賽 灰狼

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