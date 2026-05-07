NBA／早就警告馬刺將反撲 愛德華引用媽媽的話：鐵齒的人會遭殃

灰狼隊今天在西區季後賽第二輪第二戰，以38分差距慘敗給馬刺隊，遭到馬刺扳平戰局，當家球星愛德華（Anthony Edwards）在賽後也直言，在首場比賽球隊以2分差距取勝後，就曾警告隊友馬刺將會展開反撲，不能輕易鬆懈，但今天灰狼卻因為太過「鐵齒」，導致付出慘痛代價。

愛德華在今天賽後記者會上語帶自嘲地說，儘管他在西區準決賽第二戰前曾警告隊友，客隊偷走首勝後，第二戰往往會面臨大比分潰敗，「絕不能帶著鬆懈的心態上場」，但灰狼今天仍是親身應驗這項鐵律，「我們今天開局打得太放鬆了，我媽常跟我說，頑固的腦袋會導致屁股受害，這就是今晚的寫照。」

馬刺今天在主場展現極強的求勝渴望，開賽便以侵略性十足的全場壓迫與包夾陷阱，完全打亂灰狼的節奏，狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場豪取19分、15籃板，帶領馬刺以133：95血洗灰狼，38分的差距更寫下灰狼隊史季後賽最慘一役。

灰狼全場猶如夢遊，進攻端陷入泥沼，單場發生22次失誤，上半場僅得35分，命中率慘跌破3成，主帥芬奇（Chris Finch）賽後語氣凝重，直言球隊「被痛宰了」，他批評球員在面對馬刺壓迫時，持球過久且進度停滯，「我們總是在運球，卻哪裡也去不了。」

愛德華受限於左膝傷勢與限時令，此役持續替補上陣24分鐘僅得12分，儘管認為總教練芬奇的「被痛宰」說法太過誇張，但愛德華直言，「他們打得像瘋了一樣，馬刺是更渴望勝利、更孤注一擲的那一方，我必須脫帽致敬。但接下來會發生什麼事情，讓我們拭目以待。」