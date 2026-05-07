NBA／先發大將阿努諾比G2傷退 尼克相信會有人挺身而出

尼克隊今天在拉鋸戰以108：102力退76人隊，系列賽取得2勝0敗優勢，不過今天表現亮眼的前鋒阿努諾比（OG Anunoby）比賽尾聲傷退，讓系列賽出現變數。

阿努諾比第四節一次嘗試灌籃後腳步就有點一跛一跛，當隊友布里吉斯（Mikal Bridges）跳投得手，在2分56秒取得103：99領先時，他就示意自己需要被換下場。

尼克教頭布朗（Mike Brown）賽後被問到阿努諾比狀況時，把發言權交給球隊發言人，不過尼克並沒更新阿努諾比狀況，也沒說明是否有接受測試或治療。

布朗提到，有看到阿努諾比似乎有單腳痛，但目前狀況一無所知，只知道他提前離場，自己還沒更新到相關資訊。

阿努諾比今天出賽37分鐘，攻下24分、5籃板，是球隊打下連勝的功臣之一，隊友布朗森（Jalen Brunson）表示自己也不清楚狀況，今天同場攻下20分、10籃板的唐斯（Karl-Anthony Towns）也說：「我真的不知道，明天我們會再評估，看狀況如何。」

第3戰將於台灣時間周六移師費城舉行，布里吉斯強調，會再看阿努諾比身體如何，但若少了一員大將，相信也會有其他人挺身而出。