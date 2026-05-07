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NBA／馬刺轟133分創球隊近43年新高 大勝灰狼38分扳平戰局

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬刺以133：95大勝灰狼，將系列賽扳平。 法國新聞社
馬刺以133：95大勝灰狼，將系列賽扳平。 法國新聞社

本場賽事

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在系列賽首戰以2分差距輸球後，馬刺隊今天繼續在主場迎戰灰狼隊，並且靠著防守讓狼群再也難以跨越雷池一步，在一度領先達到47分的情況下，最終馬刺就在團隊7人得分上雙位數，其中溫班亞瑪（Victor Wembanyama）出賽26分鐘就進帳19分、15籃板領軍下，以133：95大勝灰狼，將系列賽扳平，季後賽單場拿下133分更是球隊近43年新高。  

馬刺在系列賽首戰於主場吞敗後，今天福克斯（De'Aaron Fox）與溫班亞瑪首節就火力全開拿下16分，僅比灰狼團隊的17分少一分，首節打完馬刺也以24：17領先。第二節馬刺持續在防守端對灰狼加壓，還在第二節最後4分鐘靠著快速攻守轉換拉出一波15：2的攻勢，讓灰狼防不勝防，上半場打完馬刺已經取得24分領先，且前兩節分別僅讓灰狼拿下17分與18分。

上半場馬刺已經3名球員得分來到雙位數，包括溫班亞瑪14分、9籃板，福克斯14分，卡瑟爾（Stephon Castle）12分，替補上陣的哈波（Dylan Harper）也有7分、6籃板、3助攻，至於灰狼得分最高的則是愛德華（Anthony Edwards）與藍道（Julius Randle）的8分，但兩人合計出手17次僅命中6球，上半場灰狼團隊命中率也僅有3成，三分球更是慘不忍睹的15投僅2中。

第三節馬刺仍是保持20分以上的領先優勢，不過兩隊卻在該節中段連續爆發肢體衝突，包括卡瑟爾在與海蘭德（Bones Hyland）卡位過程中互相出手推擠，最終卡瑟爾吞下一般犯規，海蘭德則是遭吹判技術犯規。衝突過後馬刺進攻持續加溫，將領先優勢一度擴大到38分，在大比分領先下，馬刺溫班亞瑪也在第三節最後階段站上罰球線時，接受球迷「MVP」的喝采，前三節打完馬刺也保有98：63領先。

第四節馬刺持續將領先優勢擴大到40分以上，讓比賽提前進入垃圾時間，最終馬刺也以38分差距輕取灰狼，創下馬刺隊史季後賽第三大勝分差，將系列賽扳平成1：1平手，雙方接下來將轉戰灰狼主場進行第3、4戰。

馬刺今天共計7人得分上雙，團隊也投進高達16記三分球，其中卡瑟爾拿下21分，溫班亞瑪19分、15籃板、2阻攻，福克斯16分。反觀灰狼今天共有4人拿下12分也是全隊最高，包括愛德華、藍道、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）與夏農（Terrence Shannon Jr.），但團隊命中僅有4成，三分球命中率更僅有3成。

溫班亞瑪 灰狼 馬刺 NBA季後賽

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