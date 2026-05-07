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NBA／火箭森根獲選「最過譽球員」 勇士柯爾最沒料教練排第4

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭中鋒森根被選為最過譽球員。 美聯社
火箭中鋒森根被選為最過譽球員。 美聯社

美國體育媒體《The Athletic》公布一年一度球員匿名投票，火箭隊中鋒「神棍」森根（Alperen Sengun）當選「最過譽球員」。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）獲選「最沒料教練」第4名。

森根本季出賽72場，平均得到20.4分、8.9籃板、6.2助攻、1.2抄截、1.1火鍋，投籃命中率51.9%，三分命中率30.5%，是新生代全能長人代表。不過森根率領的火箭在杜蘭特（Kevin Durant）只打一場情況下，季後賽首輪以2：4遭湖人隊淘汰，森根的球風受許多球迷批評。

《The Athletic》今年2月底至4月初，訪問161名球員創歷年新高，請球員匿名投票，最過譽球員只有81人投，森根奪下12.3%票數，擊敗戈貝爾（Rudy Gobert）和楊恩（Trae Young）的8.6%。有球員談到森根，「他每個回合都在抱怨，很有天分沒錯，但拜託專心打球吧。」

去年最過譽球員是哈利伯頓（Tyrese Haliburton），結果他之後一路帶領溜馬隊殺進總冠軍賽。一位拒絕投票的球員說：「去年我也是投哈利伯頓的人，但他季後賽表現太扯了，所以今年我不想講了，聯盟真的有太多好球員。」值得一提的是，哈利伯頓因傷賽季報銷，今年最過譽球員投票仍獲得2.5%。

最被低估球員老鷹隊強森（Jalen Johnson）和塞爾蒂克隊懷特（Derrick White）並列第一都是4%。最佳防守球員是馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）41.1%。

勇士主帥柯爾、前勇士球員庫明加。 美聯社
勇士主帥柯爾、前勇士球員庫明加。 美聯社

最有料總教練是塞爾蒂克隊馬祖拉（Joe Mazzulla）的17.8%。最沒料總教練是巫師隊總教練基夫（Brian Keefe）的22%，第2是公鹿隊瑞佛斯（Doc Rivers）14%，第3是國王隊克里斯蒂（Doug Christie）10%。

值得一提的是，勇士總教練柯爾也獲得6%最沒料教練票數，排名第4。有球員說，「我認為他是很棒的教練，但我覺得他處理庫明加（Jonathan Kuminga）的方式不太聰明。」

NBA季後賽 火箭 勇士 Steve Kerr Alperen Sengun

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