快訊

半夜手機開「1模式」小心！睡醒秒噴好幾萬 99％苦主來不及救

iPhone 18 Pro系列曝3大新設計！動態島縮小、「櫻桃紅」新色讓人想買

5月4G、5G便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／布朗澄清願為波士頓再打10年 開轟裁判無懼聯盟開罰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布朗強調自己與制服組關係良好，甚至直言願意在波士頓再打十年。 路透
布朗強調自己與制服組關係良好，甚至直言願意在波士頓再打十年。 路透

儘管塞爾蒂克隊在季後賽首輪爆冷出局，引發外界對球隊核心分崩離析的揣測，但「綠衫軍」球星布朗（Jaylen Brown）在今天球隊總裁史蒂芬斯（Brad Stevens）出面為他闢謠後，自己也打破沉默，在直播中向波士頓球迷深情告白，強調自己與制服組關係良好，甚至直言願意在波士頓再打十年。

這場風波起因於名人堂球星麥葛瑞迪（Tracy McGrady）日前在節目中爆料，指稱布朗對塞爾蒂克球團內部感到深層挫折。此話一出，「綠衫軍」營運總裁史蒂芬斯（Brad Stevens）率先出面闢謠，強調與布朗的溝通「只有正向，沒有其他」，隨後布朗也在個人Twitch頻道上點頭認同。

「我討厭我們的總裁還得出來回應這種事。」布朗在直播中坦言，與史蒂芬斯擁有絕佳的關係，並再次確認自己對這座城市的熱愛，「我熱愛波士頓，這裡就是我想待的地方。」

雖然塞爾蒂克今年在季後賽首輪對費城76人隊慘遭滑鐵盧，但布朗仍稱本季是他職業生涯「最愛的一個球季」，「我看著隊友們在逆境中成長，作為一個團隊共同克服困難，這種凝聚力是前所未有的。當然我們對結果不滿意，但就心態與過程而言，這絕對是我最愛的一年。」

此外，布朗對日前因批評裁判判決帶有「目的性」而被罰款5萬美元一事，依舊展現硬漢本色，他說：「你可以繼續罰我款，我不在乎那些錢，我是在乎這場比賽。我熱愛籃球，如果要為這份熱愛付罰款，那就罰吧。」

波士頓 塞爾蒂克 布朗

延伸閱讀

NBA／質疑裁判吹判有「目的性」 塞爾蒂克布朗遭罰162萬

NBA／搶七失利！布朗怒控裁判「雙標」 批安比德假摔破壞比賽本質

NBA／搶七遺憾落敗 布朗稱讚對手之餘仍偷臭安比德「常假摔」

NBA／綠衫軍主帥G7賽後語出驚人 坦言輸球跟奪冠那年一樣空虛

相關新聞

NBA／安比德缺陣 尼克G2拉鋸戰再勝76人系列賽2：0領先

不同於系列賽首戰戰況一面倒，尼克隊和76人隊今天進行的第2戰比分緊咬，雙方多次互換領先，尼克到第四節尾聲一波9：0拉開領先，才在拉鋸戰中以108：102守護主場，系列賽取得2勝0敗優勢。

NBA／不確定何時回歸 唐西奇坦言無法上場「非常沮喪」

超過一個月沒能出賽，湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）自己也不知何時能回歸，他今天受訪坦言「非常沮喪」，已經盡可能做任何措施，但能否趕上季後賽出賽仍未知。

NBA ／塞爾蒂克崩盤後流言四起 史蒂芬斯闢謠：布朗未表達不滿

塞爾蒂克在季後賽首輪慘遭76人逆轉，寫下隊史首度在3 ： 1領先下被翻盤的屈辱紀錄，陣中二當家布朗（Jaylen Brown）的去留問題隨即成為焦點。面對外界盛傳布朗對球團感到心灰意冷的謠言，綠衫軍總

NBA／布朗澄清願為波士頓再打10年 開轟裁判無懼聯盟開罰

儘管塞爾蒂克隊在季後賽首輪爆冷出局，引發外界對球隊核心分崩離析的揣測，但「綠衫軍」球星布朗（Jaylen Brown）在今天球隊總裁史蒂芬斯（Brad Stevens）出面為他闢謠後，自己也打破沉默，

NBA／「字母哥」留不留？ 公鹿老闆下最後通牒：選秀前要定案

公鹿隊在今年以挫敗收場後，球團高層準備對球隊靈魂「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的去留祭出最後通牒，公鹿共同老闆哈斯蘭（Jimmy Haslam）在今天的球隊新任主帥

NBA／迎來新任副總裁與重建 公牛老闆承諾不惜重金重返榮耀

公牛隊在歷經數個失落的賽季後，今天正式舉行新任籃球事務副總裁葛拉罕（Bryson Graham）的就職記者會，面對球隊近年在東區欲振乏力的低迷表現，公牛老闆藍斯道夫（Michael Reinsdorf

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。