NBA／布朗澄清願為波士頓再打10年 開轟裁判無懼聯盟開罰

儘管塞爾蒂克隊在季後賽首輪爆冷出局，引發外界對球隊核心分崩離析的揣測，但「綠衫軍」球星布朗（Jaylen Brown）在今天球隊總裁史蒂芬斯（Brad Stevens）出面為他闢謠後，自己也打破沉默，在直播中向波士頓球迷深情告白，強調自己與制服組關係良好，甚至直言願意在波士頓再打十年。

這場風波起因於名人堂球星麥葛瑞迪（Tracy McGrady）日前在節目中爆料，指稱布朗對塞爾蒂克球團內部感到深層挫折。此話一出，「綠衫軍」營運總裁史蒂芬斯（Brad Stevens）率先出面闢謠，強調與布朗的溝通「只有正向，沒有其他」，隨後布朗也在個人Twitch頻道上點頭認同。

「我討厭我們的總裁還得出來回應這種事。」布朗在直播中坦言，與史蒂芬斯擁有絕佳的關係，並再次確認自己對這座城市的熱愛，「我熱愛波士頓，這裡就是我想待的地方。」

雖然塞爾蒂克今年在季後賽首輪對費城76人隊慘遭滑鐵盧，但布朗仍稱本季是他職業生涯「最愛的一個球季」，「我看著隊友們在逆境中成長，作為一個團隊共同克服困難，這種凝聚力是前所未有的。當然我們對結果不滿意，但就心態與過程而言，這絕對是我最愛的一年。」

此外，布朗對日前因批評裁判判決帶有「目的性」而被罰款5萬美元一事，依舊展現硬漢本色，他說：「你可以繼續罰我款，我不在乎那些錢，我是在乎這場比賽。我熱愛籃球，如果要為這份熱愛付罰款，那就罰吧。」