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NBA／「字母哥」留不留？ 公鹿老闆下最後通牒：選秀前要定案

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
公鹿準備對球隊靈魂「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的去留祭出最後通牒。 美聯社
公鹿準備對球隊靈魂「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的去留祭出最後通牒。 美聯社

公鹿隊在今年以挫敗收場後，球團高層準備對球隊靈魂「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的去留祭出最後通牒，公鹿共同老闆哈斯蘭（Jimmy Haslam）在今天的球隊新任主帥詹金斯（Taylor Jenkins）加盟記者會上坦言，球隊必須在下個月的NBA選秀會前，釐清安戴托昆波的未來動向。

剛結束的賽季對於公鹿而言無疑是場災難，不僅僅以32勝50敗、中斷連續9年晉級季後賽的難堪紀錄，安戴托昆波更因傷勢困擾，整季僅出賽職業生涯新低的36場，眼看這位曾帶領球隊在2021年奪下暌違半世紀冠軍的功臣合約即將進入關鍵期，公鹿球團已不打算將懸念留到新球季。

「我認為選秀會前是一個很自然的定案時機。」哈斯蘭在總管霍斯特（Jon Horst）陪同下，語氣堅定地表示，「如果安戴托昆波打算去其他地方打球，我們必須提前儲備資產；如果他留下來，我們建隊的方式也會完全不同，這是身為總管的職責。」

31歲的安戴托昆波雖然多次表達對密爾瓦基的喜愛，但也強調「奪冠」才是他續留的首要考量，公鹿預計在10月提供一張4年2.75億美元（約台幣89億元）的天價續約合約，若他不簽字，明年夏天便可投身自由市場。但這對於哈斯蘭來說顯然太久了，「我們和安戴托昆波的溝通從未有過問題，接下來的6到7周內，我們、總管以及教練團將會共同做出決定。」

有趣的是，新任主帥詹金斯過去曾是公鹿教練團一員，與安戴托昆波有過不錯的情誼。詹金斯透露，接任後已與安戴托昆波取得聯繫，「他對我的回歸感到興奮，儘管未來仍有變數，但我非常清楚這裡的人事與標準。」

NBA 公鹿 安戴托昆波

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