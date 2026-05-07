NBA／迎來新任副總裁與重建 公牛老闆承諾不惜重金重返榮耀

公牛隊在歷經數個失落的賽季後，今天正式舉行新任籃球事務副總裁葛拉罕（Bryson Graham）的就職記者會，面對球隊近年在東區欲振乏力的低迷表現，公牛老闆藍斯道夫（Michael Reinsdorf）在開場時罕見地向球迷致歉，並強調這次人事布局是球隊重返榮耀的關鍵起點。

「所有的責任最終都由我承擔。」藍斯道夫語氣沉重地表示，他深知芝加哥球迷對這支老牌勁旅的期待與失望，但他堅信今日的任命是公牛隊踏出的「正確且重要的一步」。他形容39歲的葛拉罕是聯盟中頂尖的人才鑑定專家，從老鷹隊與鵜鶘隊體系出身的他，經歷過從實習生到總經理的紮實磨練，這種「不走捷徑」的特質，正是當前公牛最需要的文化。

葛拉罕也在記者會上展現出明確的鐵腕作風，直接宣告公牛將進入「全面重建」，他直言不諱地指出，「我不會在這邊含糊其辭地說我們只需要補強一兩個拼圖就能成功，事實並非如此。」這番話無疑預示著芝加哥將迎來一場人事大洗牌。

自2014-15年賽季以來，公牛僅有兩次季後賽紀錄，且未曾贏過任何系列賽，手握2026年兩枚首輪選秀權，以及高達6000萬美元的薪資空間，葛拉罕強調會以「創意」來極大化這些資源。

除了建隊方針，公牛目前急需填補總教練空缺，葛拉罕透露將於下周展開面試，鎖定具備優異攻守體系且能開發年輕球員潛力的教練，「即便是一名沒聽過的新面孔，只要我相信他的能力，我就會聘雇他，即便這會讓我面臨輿論壓力。」

值得一提的是，向來在豪華稅方面相對保守的公牛（隊史僅在 2012-13 賽季繳納），藍斯道夫今天首度承諾，只要球隊重回爭冠行列，他將全力支持葛拉罕所需的資源，包含支付豪華稅，展現重返榮耀決心。