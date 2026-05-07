NBA／安比德缺陣 尼克G2再勝76人系列賽2：0

不同於系列賽首戰戰況一面倒，尼克隊和76人隊今天進行的第2戰比分緊咬，雙方多次互換領先，尼克到第四節尾聲一波9：0拉開領先，才在拉鋸戰中以108：102守護主場，系列賽取得2勝0敗優勢。

尼克首戰最多領先40分，最終寫下137：98大勝，今天卻是落後一方，首節以31：33居下風，半場打完也以61：62微幅落後。

今年季後賽繳出場均25.2分、8.0籃板和5.8助攻成績單的76人當家中鋒安比德（Joel Embiid），今天因右髖酸痛和右腳踝扭傷缺陣，不過球隊有馬克西（Tyrese Maxey）領軍緊咬比分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）也有發揮，他第四節2罰得手又飆進三分彈，個人連拿5分讓76人取得99：96領先。

尼克先靠哈特（Josh Hart）投進追平三分球，布朗森（Jalen Brunson）再連打進兩球，布里吉斯（Mikal Bridges）的中距離也破網，一波9：0攻勢讓領先達到105：99，布朗森兩罰命中後尼克領先來到全場最多的7分；76人想追分但手感不佳，多次外線出手都落空，最終讓尼克以6分差完成主場連勝。

今天兩隊最多領先分數都只有7分，尼克3人得分超過20分，布朗森26分、6助攻，阿努諾比（OG Anunoby）24分，唐斯（Karl-Anthony Towns）20分、10籃板、7助攻；76人以馬克西26分最高，烏布瑞和喬治（Paul George）各19分，新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）17分。