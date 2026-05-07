NBA／不確定何時回歸 唐西奇坦言無法上場「非常沮喪」

超過一個月沒能出賽，湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）自己也不知何時能回歸，他今天受訪坦言「非常沮喪」，已經盡可能做任何措施，但能否趕上季後賽出賽仍未知。

唐西奇4月3日例行賽碰雷霆時傷到左大腿，檢查結果是後肌二級拉傷，因此缺席季後賽首輪，第二輪首戰也持續當觀眾，看昨天球隊以90：108敗給衛冕軍雷霆隊。

受傷後第一次公開受訪，唐西奇今天在球隊下榻飯店的會議室受訪表示，非常沮喪目前狀態，「我不認為人們能了解我有多失望，我只是想打籃球，尤其是在這樣的時刻，這是打球的最佳時間點。」

「看到我的球隊現在的表現讓我很沮喪，我非常以他們為榮，只能坐在場下看他們打球實在非常難受。」唐西奇說。

唐西奇提到，受傷後有照MRI，當時醫生評估是要8周時間恢復，自己也盡一切努力復健，「我認為進展順利，但一開始他說要8周。」

明天進行的季後賽第二輪第2戰，離唐西奇受傷是5周時間，當記者詢問唐西奇是否打算第3戰或第4戰復出，唐西奇沒給肯定答案，「我會盡一切努力，我每天都做該做的事情。」他之前曾赴西班牙進行PRP治療，今天透露已經恢復跑步，但還沒進行任何對抗訓練。

唐西奇還提到，季初同樣位置就有狀況，曾讓他缺席4場比賽，這次也更謹慎，避免傷勢加劇。

湖人在唐西奇歸期未定下不被看好，但首輪以4：2淘汰火箭隊，唐西奇說：「大家都覺得我們會出局，大家都說我們會5戰、6戰輸球，而我們證明了自己，我們能打，大家的積極讓人驚艷，希望他們持續保持。」

He has been back around the Lakers for the entirety of their playoff run, as they beat the Houston Rockets 4-2 in the first round and are now facing the defending champion Thunder in the second round.

"Everybody had us out," Doncic said. "Everybody had us [losing in] five, six games ... and we proved it. We can play. The way everybody stepped up is truly amazing to see. So hopefully they continue that."