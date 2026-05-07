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NBA／76人教頭奔喪後回歸執教G2 安比德缺陣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

76人隊昨天第二輪首戰慘輸尼克隊39分後，教練諾斯（Nick Nurse）暫別球隊，從紐約前往愛荷華州的安克尼，出席哥哥大諾斯（Steve Nurse）的葬禮，今天返回紐約執教第二戰的他說，哥哥是球隊大粉絲，會希望自己回到球場。

大諾斯上周意外過世，享壽62歲，小4歲的諾斯首戰賽後就離隊，去送哥哥最後一程。

今天回到麥迪遜花園廣場的諾斯提到，知道哥哥會希望自己回到這裡，「他一直是我們的大粉絲，他會希望我們全力以赴、拚盡全力，所以今晚我們會努力做到這一點。」

諾斯是暴龍隊2019年奪冠的教頭，2020年還獲得聯盟最佳教練肯定，2023年轉戰費城，本季先率隊在附加賽晉級，首輪更「下剋上」，在系列賽1：3絕對落後下連勝3場，淘汰第2種子塞爾蒂克隊。季後賽第二輪遇到至親離世意外，他表示和家人都獲得很多支持，也感謝對手教頭布朗（Mike Brown）昨天記者會一開始的慰問致意。

諾斯趕回紐約執教第二戰，但本季季後賽繳出場均25.2分、8.0籃板和5.8助攻成績單當家中鋒安比德（Joel Embiid）因右髖酸痛和右腳踝扭傷，今天無法上陣。

NBA 紐約 安比德 NBA季後賽

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