NBA／創勇士格林後首見不名譽紀錄 湖人里夫斯：沒人在乎剛傷癒

湖人隊季後賽第二輪遭遇雷霆隊，首戰以90：108慘敗，「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）全場16投僅3中，拿下8分，還發生全隊最多4次失誤，被視為最大戰犯。里夫斯受訪時直言，沒人在乎自己是不是剛傷癒復出。

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）持續因傷缺陣，如同首輪守死太陽隊球星布克（Devin Booker），雷霆將防守資源都壓在里夫斯身上。

雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）談到防守里夫斯，「不能給太多破綻，一旦讓他拿到簡單機會，就能徹底懲罰你。我認為今晚很好地限制他，沒給太多犯規，始終保持好防守位置，讓他每分都要靠自己拚出來。」

據ESPN統計，里夫斯首戰面對雷霆球員干擾時，10次出手全落空。成為自2023年勇士隊格林（Draymond Green）後，首位季後賽單場至少10次受干擾出手，全數落空的球員。

里夫斯在首輪面對火箭隊尾聲才傷癒復出，里夫斯不把這當成藉口，「老實說，沒人在乎這個，我就是必須上場打得更好。」

當被問到第2戰需要改進什麼時，里夫斯說，「很明顯，最簡單的答案就是把球投進。我其實很多次都跑到自己想要的位置，只是錯失幾顆簡單投籃，但更重要的是要減少失誤，他們對持球壓迫做得非常好，我們至少要確保每回合都能完成一次出手。」