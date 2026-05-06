聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／亞歷山大7失誤寫生涯次高 隊友緩頰「是我們問題」
尋求衛冕的雷霆隊今天以108：90擊敗湖人隊，季後賽第二輪開出紅盤，不過總教練戴格諾（Mark Daigneault）強調表現並不完美，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也自評失誤過多，感覺有點生疏。
雷霆首輪直落4橫掃太陽隊，也是本季季後賽唯一首輪沒有吞下敗場的隊伍，休8天才迎接第二輪；亞歷山大今天15投8中拿下18分，是上季西區決賽第3戰後的最低得分，7失誤也是生涯次高，只比去年總冠軍賽第6戰的8失誤少1次。
例行賽連續20分場次已經累積140場的亞歷山大表示，今天感覺還可以，「這不是我的最佳表現，也不是最差。」他提到超過一周沒比賽，感覺有點生疏，發生很多失誤，「對手當然打得很積極，但我覺得整晚我們有獲得很多空檔。」
雷霆例行賽場均只有11.8失誤，追平聯盟最少，但今天有16次失誤，亞歷山大就包辦7次。
今天攻下雷霆最高24分的中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）為亞歷山大說話，他認為問題不在亞歷山大而是其他隊友，「我認為他整晚都有做出正確決定，很多機會是我們沒有及時到位。我們出現一些失誤，像是他傳球到我們該接球的位置，但我們沒能到位。從數據來看，這都是記在他的失誤，但不應該這樣，我們要進步，打得更好，達到我們該有的樣子。」
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。