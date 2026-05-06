快訊

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

彭啓明稱鼠患非認知戰 蔣萬安重砲回擊：南鼠北送不是嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／亞歷山大7失誤寫生涯次高 隊友緩頰「是我們問題」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷霆雖打贏湖人贏得系列賽首戰，但球星亞歷山大失誤過多。 法新社
雷霆雖打贏湖人贏得系列賽首戰，但球星亞歷山大失誤過多。 法新社

尋求衛冕的雷霆隊今天以108：90擊敗湖人隊，季後賽第二輪開出紅盤，不過總教練戴格諾（Mark Daigneault）強調表現並不完美，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也自評失誤過多，感覺有點生疏。

雷霆首輪直落4橫掃太陽隊，也是本季季後賽唯一首輪沒有吞下敗場的隊伍，休8天才迎接第二輪；亞歷山大今天15投8中拿下18分，是上季西區決賽第3戰後的最低得分，7失誤也是生涯次高，只比去年總冠軍賽第6戰的8失誤少1次。

例行賽連續20分場次已經累積140場的亞歷山大表示，今天感覺還可以，「這不是我的最佳表現，也不是最差。」他提到超過一周沒比賽，感覺有點生疏，發生很多失誤，「對手當然打得很積極，但我覺得整晚我們有獲得很多空檔。」

雷霆例行賽場均只有11.8失誤，追平聯盟最少，但今天有16次失誤，亞歷山大就包辦7次。

今天攻下雷霆最高24分的中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）為亞歷山大說話，他認為問題不在亞歷山大而是其他隊友，「我認為他整晚都有做出正確決定，很多機會是我們沒有及時到位。我們出現一些失誤，像是他傳球到我們該接球的位置，但我們沒能到位。從數據來看，這都是記在他的失誤，但不應該這樣，我們要進步，打得更好，達到我們該有的樣子。」

雷霆 亞歷山大 NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／G1沒有意外！詹姆斯轟27分孤掌難鳴 湖人貧攻慘輸雷霆

NBA／亞歷山大31分射落太陽 雷霆連三年季後賽首輪橫掃對手

NBA／亞歷山大狂轟季後賽新高42分 雷霆再退太陽3連勝聽牌

當SGA出現在瑞迪克戰術板上 失去唐西奇的湖人要如何跨越？

相關新聞

NBA／G1沒有意外！詹姆斯轟27分孤掌難鳴 湖人貧攻慘輸雷霆

湖人隊和雷霆隊今天開啟季後賽第二輪的對決，作客的湖人開賽雖打出7：0攻勢，但領先第一節就失手，就算當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）攻下全場最高27分，但衛冕軍仍以團隊戰力輾壓湖人，

NBA／談湖人只拿90分 詹姆斯：少了個場均攻下37分的人

湖人隊今天碰衛冕軍雷霆隊以90：108落敗，第二輪系列賽出師不利，當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）坦言進攻問題的一大原因眾所皆知，就是主將唐西奇（Luka Doncic）因傷缺陣。

NBA／亞歷山大7失誤寫生涯次高 隊友緩頰「是我們問題」

尋求衛冕的雷霆隊今天以108：90擊敗湖人隊，季後賽第二輪開出紅盤，不過總教練戴格諾（Mark Daigneault）強調表現並不完美，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander

NBA／首戰罰球比活塞少19個 騎士米契爾感覺得不到哨聲

騎士在東區第二輪系列賽首戰以101：111敗給活塞，罰球數量卻僅有16顆，遠低於活塞的35顆。米契爾對判罰尺度表達不滿，強調切入遭受身體接觸卻未獲犯規判決，並認為這影響了他的表現。騎士目前系列賽0：1

NBA／雷霆防守限制湖人G1輕鬆贏 SGA：讓對手跳脫舒適圈

美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天以108比90擊敗由詹姆斯（LeBronJames）領軍的洛杉磯湖人，在西區準決賽系列賽...

NBA／湖人再添傷兵 防守悍將小指變形畫面「怵目驚心」

湖人隊還沒迎接唐西奇（Luka Doncic）歸隊，今天第二輪首戰又出現傷兵，前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）一次阻止雷霆隊中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）灌籃的過程中右

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。