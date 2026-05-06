NBA／首戰罰球比活塞少19個 騎士米契爾感覺得不到哨聲

騎士今天在東區第二輪系列賽首戰101：111不敵活塞，騎士全場罰球總數僅有16顆，與活塞全隊共35顆相差極大，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）賽後也稍微對判罰尺度表達不滿。

米契爾說：「我必須先說清楚，罰球差距並不是我們今晚輸球的原因，但我在切入禁區時遭遇身體接觸，卻未獲得犯規判決。」米契爾今天攻下23分，不過全場僅2罰1中，與他在今年例行賽場均6.1次罰球、命中5.3顆形成強烈對比。

米契爾補充道：「我就是得不到哨音，也許是因為我不會假摔，但如果整個系列賽都是如此，會讓人很沮喪，因為我是一個擅長切入的球員，如果裁判不吹，我就得在對抗中完成進攻。」

騎士目前在系列賽0：1落後活塞，第二場比賽將在台灣時間週五早上七點開打，騎士將在活塞主場試圖扳平戰局。