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NBA／談湖人只拿90分 詹姆斯：少了個場均攻下37分的人
LeBron James
位置
前鋒
得分
20.9
籃板
6.07
助攻
7.2
抄截
1.2
湖人隊今天碰衛冕軍雷霆隊以90：108落敗，第二輪系列賽出師不利，當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）坦言進攻問題的一大原因眾所皆知，就是主將唐西奇（Luka Doncic）因傷缺陣。
41歲的詹姆斯今天出賽36分鐘，17投12中攻下全場最高27分，但團隊下半場合計僅拿37分，且替補僅拿15分，沒能撼動衛冕軍本季季後賽的連勝。
率隊第一輪擊敗火箭隊的詹姆斯不諱言，球隊的進攻問題就是少了唐西奇，「我們有個場均可以攻下37分的人，問題就在這裡。我們和聯盟防守最好的隊伍交鋒，當你和這樣的隊伍碰頭，需要可以吸引很多防守者的球員。」
唐西奇4月3日例行賽碰雷霆時傷到左大腿，檢查結果是後肌二級拉傷，因此缺席季後賽首輪，狀態目前仍是「每周觀察」，季後賽能否來得及復出仍未知。
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