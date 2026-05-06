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NBA／談湖人只拿90分 詹姆斯：少了個場均攻下37分的人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇第二輪能否復出仍是未知數，但湖人真的很需要他的火力。 美聯社
唐西奇第二輪能否復出仍是未知數，但湖人真的很需要他的火力。 美聯社

本場賽事

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球員照片
LeBron James
位置 前鋒
得分 20.9
籃板 6.07
助攻 7.2
抄截 1.2

2025-2026賽季

湖人隊今天碰衛冕軍雷霆隊以90：108落敗，第二輪系列賽出師不利，當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）坦言進攻問題的一大原因眾所皆知，就是主將唐西奇（Luka Doncic）因傷缺陣。

41歲的詹姆斯今天出賽36分鐘，17投12中攻下全場最高27分，但團隊下半場合計僅拿37分，且替補僅拿15分，沒能撼動衛冕軍本季季後賽的連勝。

率隊第一輪擊敗火箭隊的詹姆斯不諱言，球隊的進攻問題就是少了唐西奇，「我們有個場均可以攻下37分的人，問題就在這裡。我們和聯盟防守最好的隊伍交鋒，當你和這樣的隊伍碰頭，需要可以吸引很多防守者的球員。」

唐西奇4月3日例行賽碰雷霆時傷到左大腿，檢查結果是後肌二級拉傷，因此缺席季後賽首輪，狀態目前仍是「每周觀察」，季後賽能否來得及復出仍未知。

湖人 詹姆斯 唐西奇 NBA季後賽

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