NBA／湖人再添傷兵 防守悍將小指變形畫面「怵目驚心」

湖人隊還沒迎接唐西奇（Luka Doncic）歸隊，今天第二輪首戰又出現傷兵，前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）一次阻止雷霆隊中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）灌籃的過程中右手小指受傷，畫面怵目驚心，連雷霆隊板凳席選手一看到就移開眼光。

雷霆後衛麥肯（Jared McCain）形容范德比爾特受傷的畫面「慘不忍睹」，他說：「老實說我不知道到底看到了什麼，但看起來確實很糟，所以為他祈禱，祝他平安。、

范德比爾特第二節試圖從後方阻止霍姆葛倫灌籃，但手指撞到籃板，疑似變形；他摀著手、面露痛處，之後就退出比賽。當下霍姆葛倫灌籃得手，在5分57秒時助衛冕軍取得48：39領先，最終寫下108：90大勝。

湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）表示，當下有去確認范德比爾特狀況，「因為看起來很糟。他當時在大聲喊叫，知道他肯定受傷了。我們當然很失望，但事情已經發生，這就是一次意外受傷。」

范德比爾特只上場6分鐘就成傷兵，只留下2分、1籃板成績就退場。