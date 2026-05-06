NBA／雷霆防守限制湖人G1輕鬆贏 SGA：讓對手跳脫舒適圈

奧克拉荷馬雷霆今天以108比90擊敗由詹姆斯（LeBronJames）領軍的洛杉磯湖人，在西區準決賽系列賽取得1比0領先。

法新社報導，衛冕軍雷霆展現攻守均衡的表現，面對人手短缺的湖人成功拿下勝利。湖人雖然開賽氣勢不錯，但從第二節開始一路落後至終場。

霍姆葛倫（Chet Holmgren）為雷霆挹注24分、12籃板，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和米契爾（Ajay Mitchell）各有18分進帳。

NBA現任最有價值球員亞歷山大賽後表示，「我們進攻上有點不流暢，也有點生疏，但我們堅持下去」，同時稱讚雷霆的防守表現，將湖人季後賽得分壓到2021年以來新低。

他談到雷霆防守時說：「我們只是想讓對手跳脫舒適圈，就這麼簡單。對手擅長什麼，我們就設法限制他們。」

雷霆在例行賽以4比0橫掃湖人，每場平均勝分達29.3分。

詹姆斯現年已41歲，季後賽首輪仍帶領湖人爆冷以4比2淘汰休士頓火箭。此役他攻下全隊最高27分，但無力回天。

八村壘（Rui Hachimura）貢獻湖人18分，史馬特（Marcus Smart）12分、艾頓（Deandre Ayton）10分。