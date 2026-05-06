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NBA／被酸是「靠爸族」 小瑞佛斯再嘲諷格林：史上最幸運球員

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士格林(左)、小瑞佛斯(右)。 路透社
勇士格林(左)、小瑞佛斯(右)。 路透社

勇士前鋒格林（Draymond Green）近期與小瑞佛斯（Austin Rivers）口水戰不斷，小瑞佛斯針對昨天格林暗諷自己是靠爸族再做出反擊，直言格林能跟柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）等頂尖球星同隊，根本是史上「最幸運的球員」。

先前小瑞佛斯質疑格林並不具備好的進攻技能，引發格林重砲反擊，認為小瑞佛斯生涯最巔峰時刻仍留在高中時期，更暗諷小瑞佛斯是靠父親瑞佛斯（Doc Rivers）才能拿到快艇的複數年合約。

小瑞佛斯不甘示弱再度開火，他說：「你是我見過最幸運的籃球員，你被選進一支擁有名人堂等級教練、史上最偉大射手柯瑞，還有史上最強得分手杜蘭特的球隊，甚至杜蘭特最後還被你逼走。」

小瑞佛斯也再度提起高中時期，他說：「我當時是全美第一名高中生，幾乎拿下所有你能想到的高中獎項，而你呢？我都不知道你排第幾，別再說了。」

勇士 快艇 格林

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