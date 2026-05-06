NBA／G1沒有意外！詹姆斯轟27分孤掌難鳴 湖人貧攻慘輸雷霆

LeBron James 位置 前鋒 得分 20.9 籃板 6.07 助攻 7.2 抄截 1.2

湖人隊和雷霆隊今天開啟季後賽第二輪的對決，作客的湖人開賽雖打出7：0攻勢，但領先第一節就失手，就算當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）攻下全場最高27分，但衛冕軍仍以團隊戰力輾壓湖人，以108：90搶下勝利。

湖人在詹姆斯開賽5分發揮下打出7：0的開節攻勢，不過雷霆先回敬12：4攻勢逆轉，節末再打出9：2攻勢，帶著31：26領先進入第二節後又連拿5分，跨節14：2猛攻讓領先擴大到36：26。

湖人靠艾頓連打進3球縮小比分，但雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）中距離破網再傳助攻領軍下，再回到52：42領先，半場打完也握有61：53優勢。

雷霆除有亞歷山大穿針引線，中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）今天也有亮眼表現，他三分球2投俱中下斬獲24分外帶12籃板，助隊下半場一路維持領先，最終以18分差距迎接勝利，本季季後賽5連勝到手。

Shai Gilgeous-Alexander 位置 後衛 得分 31.1 籃板 4.29 助攻 6.6 抄截 1.4

首輪直落4橫掃太陽的雷霆，今天亞歷山大和米契爾（Ajay Mitchell）各有18分，替補的麥肯（Jared McCain）三分球5投4中貢獻12分。

湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）持續缺陣下，詹姆斯今天雖有27分、6助攻演出，但里夫斯（Austin Reaves）熄火，16投僅3中拿8分，團隊下半場單節得分都不超過20分，7戰4勝制的系列賽從劣勢開始。

第二戰將於台灣時間本周五登場，仍由雷霆作東。