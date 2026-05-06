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NBA／裁判助攻溫班亞瑪火鍋秀？ 灰狼主帥開砲：至少4次妨礙中籃

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪昨天狂送12火鍋，但灰狼教頭認為至少有三分之一存在誤判嫌疑。 美國聯合通訊社
溫班亞瑪昨天狂送12火鍋，但灰狼教頭認為至少有三分之一存在誤判嫌疑。 美國聯合通訊社

NBA季後賽次輪戲碼點燃戰火，馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）面對灰狼隊首戰狂送破紀錄12次阻攻，展現恐怖的禁區主宰力，不過灰狼仍以2分差距搶下首勝，主帥芬奇（Chris Finch）也公開質疑裁判尺度，直言溫班亞瑪的火鍋紀錄中，至少有三分之一存在誤判嫌疑。

「至少有四球是妨礙中籃，甚至可能是五球。」芬奇今天受訪時，語氣強硬向聯盟與裁判喊話，認為溫班亞瑪身為一名身高7呎4吋、對任何出手都不放過的「世代級」阻攻手，裁判應具備更高層級的警覺心，「開賽第三個回合就是個明顯的妨礙中籃，球已經先碰到了籃板，這是不爭的事實。」

根據重播畫面顯示，首節雙方尚未破蛋時，灰狼新秀夏農（Terrence Shannon Jr.）一次快攻上籃，球在觸碰籃板後才被溫班亞瑪拍掉，依據規則應判得分。此外，包括里德（Naz Reid）的小勾射以及戈貝爾（Rudy Gobert）遭封阻的球，灰狼團隊認為這幾球都是在球已過最高點的下落階段遭到封阻，應該被吹判妨礙中籃。

芬奇更以數據具象化這份不滿，他指出，「如果少算這四球，等於少了8分，在季後賽這種層級的較量中，8分價值巨大。這意味他有三分之一的阻攻是誤判，如果你加薪三成，一定很有感，這數據太驚人了。」

這次系列賽也上演「法國守護神」的跨世代內戰，身為溫班亞瑪在國家隊的前輩兼導師，灰狼明星中鋒戈貝爾此役僅送出1次阻攻，談到小老弟的數據，戈貝爾苦笑表示，第一球確實被犯規了，且至少有三、四球應判妨礙中籃，「老實說，我真希望我也能享有那種哨音待遇。」

灰狼 溫班亞瑪 NBA季後賽

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