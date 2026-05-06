NBA／哥哥無預警離世 76人教頭諾斯離隊奔喪

76人隊昨天第二輪首戰慘輸尼克隊39分，教練諾斯（Nick Nurse）今天暫別球隊，從紐約前往愛荷華州的安克尼，出席哥哥大諾斯（Steve Nurse）的葬禮，預計台灣時間明天進行的第2戰前歸隊。

大諾斯上周無預警離世，享壽62歲，小4歲的諾斯昨天賽後就離隊，去送哥哥最後一程。

儘管是對手，尼克教頭布朗（Mike Brown）仍向諾斯致意，今天他在球隊訓練場提到，向諾斯家族和親友致上最深切的慰問，「生命是如此寶貴，不會希望任何人遭遇不幸，所以我想像他的家族傳達我的慰問，願他們在這段艱難時期得到慰藉。」

諾斯是暴龍隊2019年奪冠的教頭，2020年還獲得聯盟最佳教練肯定，2023年轉戰費城，本季先率隊在附加賽晉級，首輪更「下剋上」，在系列賽1：3絕對落後下連勝3場，淘汰第2種子塞爾蒂克隊。