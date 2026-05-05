NBA／小瑞佛斯酸進攻太爛沒人守 勇士格林回嗆暗酸「靠爸族」

「小河」小瑞佛斯（Austin Rivers）最近與勇士隊前鋒格林（Draymond Green）槓上，格林直呼小瑞佛斯沒資格評價他，並暗酸他是靠爸族。

格林日前抱怨勇士總教練柯爾（Steve Kerr）限制他作為得分手的發展，小瑞佛斯質疑格林，「從來都不是進攻端強力武器，進攻上缺八成技能包，基本上沒人會去防守他。」

格林火大回擊小瑞佛斯此番言論，「我們高中時期場均得分其實一樣，我特別提高中，因為那是你人生最巔峰的時候。」

格林和小瑞佛斯同屆選秀，格林第35順位，小瑞佛斯第10順位，但小瑞佛斯只打2個多賽季就被鵜鶘隊交易至快艇隊，當時快艇主帥是他父親「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）。

小瑞佛斯2015年休賽季和快艇簽2年645萬美元合約，2016年又簽3年3547萬美元合約，最後一次在NBA賽場是2022-23賽季。格林也暗諷他是靠爸族，「在美國史上最大紓困案之前，小瑞佛斯就已經拿到史上最大紓困，他從他爸那裡拿到4200萬美元合約。」