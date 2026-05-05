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NBA／愛德華回歸嚇到隊友 康利：沒人預期他會打

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
灰狼愛德華第二輪首戰不但復出，面對馬刺隊更攻下18分。 法新社
灰狼愛德華第二輪首戰不但復出，面對馬刺隊更攻下18分。 法新社

季後賽首輪受傷的灰狼隊球星愛德華（Anthony Edwards），今天第二輪首戰不但復出，面對馬刺隊更攻下18分，助隊104：102先下一城，只休息8天就回歸連隊友都意想不到。

愛德華昨天就有回到訓練球場進行輕度訓練，為第二輪復出埋下伏筆，但今天第一戰就能回歸仍出乎預期，「沒人預期他會上場。」灰狼資深後衛康利（Mike Conley）說。

首輪第4戰膝蓋過度伸展的愛德華說，知道自己的出現能讓隊友們冷靜下來，今天13投8中的他說：「我感覺很好，教練要我做什麼，我都會全力以赴。」回歸首戰他有出賽時間限制，今天替補也只上了25分鐘，仍成為全隊功臣之一。

今天也有12分貢獻的康利透露，賽前就已經稱愛德華是「我的英雄」，「你會很敬佩他，因為他過去一周經歷了那麼多事。」

不過缺席第一輪後兩戰的愛德華也承認，目前身手還沒完全恢復，今天比賽尾聲就沒掌握到幾次進攻籃板，運動能力還沒到百分百。

灰狼 愛德華 NBA季後賽

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