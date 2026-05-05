NBA／奪冠有望？連3戰大勝至少25分 尼克狂寫歷史新紀錄

紐約尼克在今年季後賽中展現令人屏息的絕佳狀態，這支充滿能量的球隊正以行動證明，在去年爭冠失利後，他們今年的唯一目標就是將總冠軍獎盃帶回紐約，實現自1973年以來睽違53年的奪冠宿願。

這股勢不可擋的統治力在今天第二輪首戰再次獲得印證，尼克展現驚人火力，繳出63%投籃命中率，且以51%三分球砍進19顆三分球，以37分之差徹底粉碎76人。

憑藉這場大勝，加上首輪面對老鷹在第5、第6戰一路輾壓的強勢關門表現，尼克隊成為NBA史上首支能連續3場季後賽以25分以上分差獲勝的球隊。

數據顯示，尼克在過去3場季後賽中，平均勝分高達驚人的39.6分；此外根據統計，尼克在這3戰每一場比賽都曾領先至少30分，自1997-98賽季開始有逐回合完整紀錄以來，尼克成為史上唯一一支能在連續3場季後賽中都建立30分以上領先的球隊。如此壓倒性的表現已讓整個聯盟深刻感受到這支東區勁旅的爭冠決心。

在這段堪稱史詩級的瘋狂連續大勝過程中，當家球星布朗森（Jalen Brunson）無疑是帶動球隊前進的最核心引擎。他在這段期間場均轟下30.3分，更交出令人咋舌的62.3%投籃命中率，外加6.3次助攻，在場上幾乎無所不能。

談到球隊的近況與心態，布朗森表示：「我們目前打得非常有侵略性，大家在攻守兩端都高度專注。雖然連續大勝感覺很好，但我們的終極目標還沒達成，我們必須保持這種饑渴感直到最後。」