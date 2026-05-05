NBA／馬刺最後一擊未喊暫停引熱議 主帥肯定投籃選擇：機會很好可惜沒進

馬刺在西區第二輪首戰以102比104不敵灰狼，最後關鍵一波進攻沒有選擇喊暫停布置戰術，也引發外界討論。不過賽後總教練強森（Mitch Johnson）強調球隊已經打出不錯的出手機會，只是很可惜未能命中。

第四節一度落後9分的馬刺歷經幾波猛攻硬是將比分縮小到一球之差；最後比賽讀秒階段，馬刺在抓下籃板後並未選擇喊暫停重新佈置戰術，而是放手讓球員直接推進前場。強森也向媒體解釋其戰術安排邏輯。

「在最後一波進攻中，我們抓到了籃板，當時感覺對方的防守陣型尚未站穩。我們有足夠的時間推進並尋求出手機會。雖然一開始推進的速度不算極快，但在那個當下，你必須立刻決定是否要叫暫停。」

他進一步說明為何自己未選擇喊暫停：「我認為哈波（Dylan Harper）做得很好，他把球往前推，然後分給夏帕尼（Julian Champagnie）。」

強森特別肯定最後的出手選擇：「夏帕尼當時晃過防守者，在他的節奏之中完成出手，我對那一球完全沒有意見，那是一個很好的投籃機會。我希望他以後遇到同樣的情況，每次都能毫無猶豫地出手。」。

夏帕尼則表示：「出手的時候我感覺還很穩，可惜沒有進。我下次還會繼續出手。」