NBA／溫班亞瑪12阻攻大三元寫歷史 灰狼主帥：好幾球妨礙中籃沒吹

馬刺在西區第二輪首戰未能捍衛主場，以102比104飲恨灰狼，但來自法國的天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）卻繳出一場史詩級防守表現，改寫季後賽歷史紀錄。

溫班亞瑪全場送出12次阻攻，打破聯盟長達41年的紀錄，超越過去由拜能（Andrew Bynum，2012年）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon，1990年）與伊頓（Mark Eaton，1985年）共同保持的季後賽單場阻攻紀錄。

除了刷新總阻攻紀錄之外，溫班亞瑪上半場就送出7記火鍋，寫下季後賽開始統計以來半場阻攻數第二高紀錄，僅次鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的8次。

溫班亞瑪此役也繳出11分、15籃板，達成罕見的「火鍋大三元」，成為歐拉朱萬、拜能之後史上第3位在季後賽完成「火鍋大三元」的球員。

儘管溫班亞瑪在生涯第6場季後賽就創下史詩級紀錄，然而在對手灰狼看來，卻是對他的阻攻紀錄不以為然，灰狼主帥芬奇（Chris Finch）賽後語帶不滿地說：「他封蓋了很多球，還有幾次妨礙中籃（Goaltending）沒有吹哨，所以，這些原本都該屬於我們的寶貴分數。」

扣除掉防守端，溫班亞瑪此役在進攻方面可說是乏善可陳，全場17投僅5中，命中率不足3成，三分球更是8投盡墨，寫下他在今年季後賽單場命中率新低。

「在進攻端上，我把太多能量用在對我們球隊沒有真正幫助的事情上，這是我的責任。」溫班亞瑪表示。