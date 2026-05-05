NBA／公牛重建寄託39歲操盤專家 昔選秀眼光、交易手腕受矚目

芝加哥公牛正式展開重建新篇章。球團宣布，將延攬老鷹資深副總裁葛拉罕（Bryson Graham）出任籃球事務執行副總裁，成為球隊最高決策者，全面接掌球隊未來方向。

現年39歲的葛拉罕在NBA體系深耕多年，過去曾於紐奧良鵜鶘服務長達15年，從2010-11賽季的實習生一路晉升，最終在2024-25賽季擔任總經理，堪稱從基層一路打拼上位的代表人物。去年夏天，他才被老鷹總經理薩萊（Onsi Saleh）延攬為核心高層，如今再度獲得晉升機會，正式成為公牛重建藍圖的關鍵人物。

葛拉罕在聯盟中最為人稱道的是他敏銳的選秀眼光。他過去曾成功挑中多名潛力新秀，包括第17順位的墨菲（Trey Murphy III）、第二輪35順位的瓊斯（Herbert Jones）、第8順位的丹尼爾斯（Dyson Daniels）以及同樣第17順位的亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）。其中丹尼爾斯與亞歷山大-華克更在之後連續兩年拿下年度最佳進步球員，顯示其培養與評估球員的能力備受肯定。

除了選秀表現亮眼，葛拉罕也在球隊運作層面展現手腕。他曾協助鵜鶘與老鷹完成選秀交易談判，讓亞特蘭大取得2026年首輪選秀權，該籤被視為今年最具價值的資產之一。

公牛高層表示，正是看中葛拉罕在球員評估與長期建隊上的能力，才最終拍板定案。球隊執行長藍斯道夫（Michael Reinsdorf）在聲明中指出：「他從基層一路走到今天，對於如何建立並維持成功球隊有非常深刻的理解。他善於溝通、決策謹慎且具有前瞻性，更重要的是，他能與球員建立真誠連結。他了解現今聯盟與球員的需求，也清楚如何培養人才與打造勝利文化。」

據了解，公牛此次選才過程相當嚴謹，甚至聘請外部顧問公司協助，並面試多位聯盟高層人選，包括克里夫蘭騎士總經理甘西（Mike Gansey）、聖安東尼奧馬刺助理總經理泰勒普（Dave Telep）以及波士頓塞爾蒂克助理總經理勒溫（Dave Lewin）等人。

球團上週進行實體面談後，最終篩選出三名候選人，包括葛拉罕、底特律活塞資深副總裁林瑟（Dennis Lindsey）以及明尼蘇達灰狼總經理洛伊德（Matt Lloyd），並於週末進行最終評估。儘管外界普遍看好與公牛淵源深厚、曾在球隊任職長達17年的洛伊德，但最終仍由葛拉罕勝出。

一名球團內部人士透露：「葛拉罕的優勢在於他歷經多種不同角色，即使年僅39歲，卻具備完整的球隊運作經驗，這對目前組織略顯分散的公牛來說，是非常重要的整合力量。」據悉，球團也將賦予他高度自主權，讓他依照自身理念重建管理團隊。

葛拉罕將成為公牛自2000年以來第3位籃球營運最高負責人。先前帕克森（John Paxson）曾於2009至2020年間長期擔任該職位，之後由卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）接手，但後者在2025-26年球季結束前遭解職，結束6年任期。

對葛拉罕而言，這份工作在聯盟中備受矚目。一方面芝加哥作為NBA第三大市場，擁有高度商業與競爭潛力；另一方面，球隊目前也具備靈活的薪資與資產條件。公牛握有2026年自家樂透籤，以及來自波特蘭拓荒者的首輪籤，這是源自2021年馬卡南（Lauri Markkanen）交易案，更擁有接近6000萬美元的薪資空間，為重建提供充足操作彈性。

不過挑戰同樣不小。目前公牛陣容仍處於成形階段，包括吉迪（Josh Giddey）、布澤利斯（Matas Buzelis）、瓊斯（Tre Jones）以及上季樂透新秀艾森格（Noa Essengue）等人，仍需時間磨合與成長。

此外，公牛也將尋找新任總教練，接替執教6個球季後於上月卸任的唐納文（Billy Donovan）。在教練團與球員陣容皆待重整的情況下，葛拉罕的決策將直接影響球隊未來數年的發展。

公牛本季戰績31勝51敗，已經連續4年無緣季後賽。隨著新任掌舵者正式上任，芝加哥公牛也將進入全新時代。能否在資源充足的情況下迅速翻身，重新回到東區競爭行列，將成為外界關注的焦點。