NBA／KD對火箭休息室有負面影響？美媒：消耗年輕球員心氣

火箭隊季前因杜蘭特（Kevin Durant）加盟備受期待，結果季後賽首輪就被湖人隊淘汰。如今ESPN報導指出，杜蘭特在休息室心態起伏不定，消耗年輕球員的心氣。

火箭老將范弗利特（Fred VanVleet）本季因傷報銷，亞當斯（Steven Adams）也只打32場就報銷，不只影響場上戰力，也對休息室氣氛造成影響。

據ESPN資深記者薛爾本（Ramona Shelburne）與麥克馬洪（Tim MacMahon）報導，球隊消息人士指出，杜蘭特的「情緒化」習慣需時間適應，整賽季都在逐漸消耗年輕球員心氣，在缺少范弗利特與亞當斯作為緩衝的情況下，這個影響被放大。

今年2月爆發杜蘭特「社群平台小號」攻擊火箭球員事件，據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，多位與火箭球員關係密切的消息人士表示，這起事件成為重大干擾，從未在內部釐清。杜蘭特僅對外表示「不想談推特上的無聊事情」。球員們同意把事情留在休息室並專注比賽，但仍不清楚杜蘭特有沒有向隊友說明，該帳號是否屬於他。

杜蘭特今年季後賽因傷只出戰一場比賽，季後賽期間，杜蘭特與隊友的疏離感更明顯，甚至有球員在對湖人隊比賽期間，表示對杜蘭特的復健狀況不清楚。