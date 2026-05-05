NBA／獨行俠高層重磅人事異動 前暴龍奪冠操盤手將掌舵

達拉斯獨行俠正式為球隊未來定調。根據消息指出，前暴龍營運總裁尤基利（Masai Ujiri）已同意加入獨行俠，出任球隊總裁與候補董事，球團預計於週二在達拉斯召開記者會，由球隊董事杜蒙（Patrick Dumont）親自對外說明這項重大人事案。

這項任命，也宣告獨行俠歷時長達6個月的管理層尋覓正式畫下句點，該尋覓始於去年11月11日總經理哈里森（Nico Harrison）遭解職之後。

現年55歲的尤基利，過去15年在多支球隊擔任核心決策者，累積690勝504敗戰績，12度闖進季後賽。他最為人稱道的成就，莫過於一手打造多倫多暴龍2018-19黏賽季的總冠軍陣容；此外，他也曾在2012-13年賽季效力丹佛金塊時期榮獲年度最佳行政人員獎肯定。上季選秀後與暴龍分道揚鑣後，尤基利本季並未在NBA任職，如今正式回歸舞台。

據了解，杜蒙早在去年12月便於拉斯維加斯與尤基利進行長達4小時的會談，雙方深入討論球隊未來藍圖與重建方向，最終促成此次合作。知情人士透露，杜蒙當時便對尤基利的長期建隊能力留下深刻印象，「他不只是建立一支球隊，而是建立一個能長期競爭的體系。」一名接近球團人士如此表示。

在尋覓過程中，獨行俠也曾對灰狼籃球營運總裁康納利（Tim Connelly）表達初步興趣，但考量對方仍有一年合約在身，且灰狼方面可能不願放人，最終未進一步接觸。

獨行俠本季戰績僅26勝56敗，無緣季後賽，目前握有今年選秀樂透第8高機率。隨著NBA選秀體測營將於5月10日登場，尤基利的到來可謂時機緊迫。球隊今年握有兩個首輪籤，包括自身的樂透籤，以及透過涉及戴維斯（Anthony Davis）交易自華盛頓巫師取得的第30順位選秀權。

值得注意的是，由於過去「唐西奇時代」的多筆交易操作，獨行俠直到2031年前都無法完全掌握自家首輪籤，這也讓球隊重建難度大幅提升。今年2月交易截止日前，獨行俠已將戴維斯送往巫師，同時清出羅素（D'Angelo Russell）與哈迪（Jaden Hardy），藉此騰出薪資空間，為今夏操作預留彈性。

對於接下這項挑戰，尤基利在內部會議中表達明確方向：「這支球隊需要重新建立文化與紀律，我們會從選秀、培養與長期規劃開始。」雖然尚未正式對外發言，但相關人士透露，他對於獨行俠的潛力仍抱持高度期待。

至於本季後半段暫代籃球營運的共同代理總經理芬利（Michael Finley）與里卡迪（Matt Riccardi），已在週末被告知不會轉為正式職務。兩人未來是否續留球隊，將待尤基利上任後進一步評估與討論。

隨著尤基利正式接掌兵符，獨行俠將進入全新時代。在戰績低迷與資產受限的雙重壓力下，這位曾打造冠軍的操盤手，能否再次複製成功經驗，將成為聯盟關注的焦點。