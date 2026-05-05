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NBA／39分血洗76人！ 尼克第二輪G1強勢開局

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布朗森今天僅打31分鐘攻下35分就休息，尼克G1血洗76人39分。 美國聯合通訊社
布朗森今天僅打31分鐘攻下35分就休息，尼克G1血洗76人39分。 美國聯合通訊社

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NBA季後賽第二輪今天點燃戰火，率先登場的尼克隊，第二節打出41：26攻勢甩開76人隊，且全場最多領先到40分，終場寫下137：98大勝，在7戰4勝制系列賽打出強勢開局。

憑藉今天大勝，尼克也成為NBA史上第一支季後賽連3場勝分超過25分的隊伍。尼克前一輪碰老鷹隊，第5戰以29分差勝出，第6戰更是大勝51分。

尼克首節就取得33：25領先，第二節再灌進31分，半場就取得74：51大幅領先。尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）全場攻下35分有27分集中在上半場，包括一度連拿11分，還有第二節最後0.3秒投進三分彈。

唐斯（Karl-Anthony Towns）下半場投進的三分彈讓尼克領先擴大到90：60，一路領先下以39分差守護主場。

76人搶七後氣力放盡，今天慘敗給尼克。 美國聯合通訊社
76人搶七後氣力放盡，今天慘敗給尼克。 美國聯合通訊社

布朗森今天僅打31分鐘就休息，但仍延續2024年季後賽首輪碰76人的好表現；他兩年前碰76人場均可貢獻35.5分，包括第4戰轟下隊史季後賽新高的47分，後兩戰也都飆破40分，今天若不是提早下場休息，就能寫下季後賽碰76人的連4場得分超過40分紀錄。

阿努諾比（OG Anunoby）8投7中貢獻18分，唐斯只打20分鐘就有17分、6籃板、6助攻表現。

76人當家球星安比德（Joel Embiid）11投僅3中拿14分，馬克西（Tyrese Maxey）也只有13分，「三巨頭」以喬治（Paul George）17分最高。

系列賽第二戰將於台灣時間周四舉行。

尼克 NBA 布朗森 NBA季後賽

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