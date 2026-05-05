NBA／季後賽首輪就炸裂！史上首次單輪兩隊完成「1：3」大逆轉

2026年NBA季後賽才剛結束首輪賽事，卻已寫下罕見歷史篇章。費城76人與底特律活塞在短短兩天內接連完成系列賽1比3落後的超級大逆轉，讓本季成為聯盟史上繼2016和2020年來第3次產生兩度「1比3」逆轉的賽季，更是首度在同一輪出現兩支球隊完成此壯舉的紀錄。

活塞昨天在自家以116比94痛擊魔術，完全復刻2003年雙方交戰劇本，成功在第7戰關門晉級；而前一晚，76人則是在客場力壓塞爾蒂克，終結對戰長達44年的系列賽不勝紀錄，也是隊史首度在1比3情況下翻盤。

至此，NBA歷史上共出現15次1比3落後大逆襲的案例，而2026年單一輪系列賽即出現兩次，寫下前所未見紀錄。

聯盟歷史上首次出現1比3逆轉，要追溯至1968年東區決賽，當時由羅素（Bill Russell）領軍的塞爾蒂克，逆轉張伯倫（Wilt Chamberlain）帶領的費城76人，開啟這類經典劇本的先河。事實上，綠衫軍先前在領先3比1時是32戰全勝，如今這項完美紀錄也破功了。

2016年堪稱是1比3逆轉秀中最具代表性的年份之一。當年西區決賽，締造73勝9敗歷史最佳戰績的金州勇士，一度遭雷霆逼入1比3絕境。雷霆雙星杜蘭特（Kevin Durant）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在前三場勝利中場均皆超過27分，壓制勇士火力。但勇士憑藉例行賽聯盟得分王實力展開反擊。

柯瑞（Stephen Curry）在接下來三場比賽場均攻下32.6分，外帶超過5記三分球，湯普森（Klay Thompson）更在第6戰狂砍41分，率隊連勝三場完成逆轉，挺進總冠軍賽，最終更吸引杜蘭特於球季結束後重磅加盟。

然而同一年總冠軍賽，勇士卻親身體驗被逆轉的滋味。面對詹姆斯（LeBron James）與厄文（Kyrie Irving）領軍的克里夫蘭騎士，勇士取得3比1領先優勢，但第4戰後，格林（Draymond Green）因被追加判定惡意犯規累積點數遭禁賽第5戰，成為轉折點。

第5戰騎士以112比97獲勝，詹姆斯與厄文雙雙攻下41分，成為史上首次在總冠軍賽同場各得40分以上的隊友。隨後騎士乘勢追擊，在第7戰完成歷史性逆轉。終場前關鍵時刻，詹姆斯追身封阻伊古達拉（Andre Iguodala）的快攻上籃，而厄文面對柯瑞投進致勝三分球，最終騎士以93比89奪冠，拿下隊史首座NBA總冠軍，也是該城市52年來首個職業運動冠軍。

詹姆斯在第5至第7戰期間場均繳出36.3分、11.7籃板、9.7助攻、3.0阻攻與3.0抄截的全能數據，而厄文則貢獻場均30分，兩人聯手締造史詩級表現。這也是NBA總冠軍賽史上唯一一次1比3逆轉。

另一個重點年份則是在2020年。丹佛金塊展現驚人韌性。首輪對戰猶他爵士，金塊在1比3落後下反擊。儘管爵士後衛米契爾（Donovan Mitchell）多次爆發，包括第4戰攻下51分，將金塊逼入絕境，但穆雷（Jamal Murray）在第5與第6戰分別砍下42分與50分，將系列賽拖入決勝第7戰。

第7戰形成防守戰，約柯奇（Nikola Jokić）攻下30分14籃板，並在終場前27.8秒投進超前勾射，最終以80比78險勝。爵士後衛康利（Mike Conley Jr.）最後一擊三分球彈框而出，讓金塊驚險晉級。

進入第二輪，金塊又在面對洛杉磯快艇再度陷入1比3落後，但依然完成大逆轉，成為NBA史上唯一連續兩輪完成3比1翻盤的球隊。

當時快艇前鋒雷納德（Kawhi Leonard）在第5戰攻下36分仍無法止敗，而金塊在第6與第7戰將快艇得分壓制至場均93.5分，成功晉級。這也是快艇時任總教練瑞佛斯（Doc Rivers）生涯第三次在系列賽1比3領先情況下遭逆轉，最終他在該季結束後與球隊分道揚鑣。

金塊雖然氣勢如虹，但在西區決賽面對詹姆斯領軍的洛杉磯湖人時未能再創奇蹟，以1比4遭淘汰。

在歷史上15次1比3落後大翻盤中，僅有5支球隊是「下剋上」，更顯難得，分別是1968年塞爾蒂克、1995年火箭、2016年騎士、2020年金塊、2026年76人。