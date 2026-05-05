NBA／愛德華膝傷恢復神速G1回歸戰馬刺 藍道驚呼：就像金鋼狼

距離左膝嚴重過度伸展並出現骨挫傷僅僅9天，灰狼當家少主愛德華（Anthony Edwards）卻是神速恢復，確定將在今天第二輪首戰對上馬刺時登場。總教練芬奇（Chris Finch）賽前證實了這項消息，他表示愛德華將會回歸，但出賽時間會受到限制，至於具體分鐘數則未進一步說明。

原本球隊內部對於愛德華的復出時程持較保守態度，甚至一度將系列賽第3戰視為較現實的回歸時間點。不過，這位灰狼當家球星展現驚人的復原能力，過去幾天持續進行高強度復健，幾乎全天候投入恢復訓練，只為能盡早重返球場。

據球隊人士透露，愛德華在週末已完成數次輕量訓練，之後在聖安東尼奧參與球隊投籃熱身。現場媒體觀察到，他在訓練後為左膝套上護套，隨後仍進行投籃與運球後撤步測試動作，顯示膝蓋狀況已有明顯進展。

隊友藍道（Julius Randle）受訪時談到愛德華的恢復能力，語氣滿滿佩服：「我一直說他像金鋼狼一樣。去年剛開季的時候，他常常摔得很重或被撞倒，我們甚至得喊暫停，我當下都以為他真的受傷了，結果他總是自己站起來繼續打。」

儘管迎回核心主將，灰狼仍面臨人手短缺問題。球隊宣布後衛多森姆（Ayo Dosunmu）因右小腿痠痛將缺席本場比賽。他曾在上一輪對金塊第4戰狂砍43分，不過卻在G6關門戰因傷缺席。

愛德華先前缺席了灰狼與金塊首輪系列賽最後兩場比賽，不過隊友們成功在第6戰關門晉級，也為他爭取到寶貴的恢復時間。面對強敵馬刺，帶傷復出的愛德華無疑將成為比賽焦點。他能在有限時間內發揮多少影響力，將直接左右灰狼的競爭力。