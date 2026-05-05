NBA／率活塞挺進季後賽第二輪 教頭獲續約

活塞隊首輪從1比3劣勢連趕3場，繼2008年後首度晉級到季後賽第二輪，球團今天就宣布和教頭比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）延長合約，提供實質肯定。

比克斯塔夫上季接下威廉斯（Monty Williams）的工作，在他率隊前，活塞連兩個賽季都是聯盟「爐主」，比克斯塔夫接手的第一個賽季勝場數就進步到44場，本季澄一舉打下東區最多的60勝，從前年的14勝大幅進度，兩季來的勝場進步幅度改寫NBA歷史。

兩季累積104勝60敗的比克斯塔夫，率隊連兩季打進季後賽，上季6戰敗給尼克隊，但昨天關鍵第7戰以116：94擊敗魔術隊，沒讓「老八傳奇」發生，明天開始的第二輪將在主場迎戰騎士隊。

有趣的是，比克斯塔夫前一份工作正是為騎士效力，他曾在克里夫蘭執教5個賽季，直到2023到24賽季被炒魷魚。