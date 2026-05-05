NBA／魔術連3年止步季後賽首輪 教頭莫茲里遭開除

美國職籃NBA奧蘭多魔術近日在季後賽東區聯盟首輪對上底特律活塞，原本取得3比1領先，但之後吞下3連敗而被淘汰，連續3年止步季後賽首輪，魔術球團今天便開除了總教練莫茲里。

魔術以季後賽東區第8種子之姿迎戰第1種子活塞，原本取得3比1領先，不料之後連吞2敗，戰局扳平成3比3，雙方不得不回到底特律進行昨天的殊死第7戰。

兩隊在第7戰前半段打得不相上下且互有領先，但到了第2節尾聲，活塞開始發威並一路擴大領先，終場就以116比94擊敗魔術，成功晉級季後賽次輪。

莫茲里（Jamahl Mosley）賽後表示，魔術遭到逆轉且止步季後賽首輪，責任歸於自己。

現年47歲的莫茲里在魔術隊執教5個賽季，期間拿下189勝221敗。

多家媒體報導，前芝加哥公牛總教練杜諾文（BillyDonovan）被視為魔術新任教頭的主要人選。