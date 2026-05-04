NBA／「狄龍」點名5大愛抱怨球員 湖人雙星、前灰熊隊友均入列

現效力太陽的「狄龍」布魯克斯（Dillon Brooks），在近期一檔節目中，透露了在他的強悍防守下，抱怨最多的現役5位球員。這5人分別是湖人雙星詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic），勇士一哥柯瑞（Stephen Curry），公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），以及布魯克斯在灰熊時期前隊友傑克森（Jaren Jackson Jr.）。

在參加《MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME》節目時，布魯克斯點名現役5位球員經常在他防守下向裁判抱怨，當被問及此事時，布魯克斯首先點名批評了「紫金軍團」的兩大超級巨星詹姆斯和唐西奇，並稱他們是被他防守時「抱怨最多」的前3名。

接著，他還把柯瑞、安戴托昆波以及他過去在灰熊的隊友傑克森這3人列入這個排行榜中。布魯克斯於2017年NBA選秀第二輪第45順位獲得休士頓火箭指名，隨後被交易至曼菲斯灰熊，在2017到2023期間，他曾效力過灰熊，並在這期間，與後來灰熊選進的新秀莫蘭特（Ja Morant）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）等人一同並肩作戰。

本賽季，現年30歲的布魯克斯打出職業生涯代表作，場均20.2分、3.6籃板和1.8助攻，打破外界原先認為他只會防守的刻板印象。另外，值得一提的是，本季他同時是聯盟中領到技術犯規次數最多的球員，總共達到了17次。