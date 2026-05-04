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NBA／執教勇士有變數！美媒透露ESPN積極挖角柯爾重返球評

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士主帥柯爾。 法新社
勇士主帥柯爾。 法新社

在執教勇士隊長達12個賽季後，柯爾（Steve Kerr）的執教生涯似乎即將迎來終結。儘管他與管理層的談判仍在進行，但根據美媒最新消息透露，柯爾繼續執教勇士的前景仍不明朗，原因在於美國體育電視台《ESPN》正積極說服柯爾重返球評圈，試圖左右他續留勇士的決定。

根據籃球記者史坦（Marc Stein）最近的一篇報道，《ESPN》一直在積極嘗試挖角柯爾，讓他重返NBA球評的職位。史坦在他的最新文章中詳細描述了這一點，他寫道：「聯盟消息人士透露，《ESPN》高層一直在積極遊說柯爾，試圖說服他重返NBA球評界，但勇士隊預計最早將於週一（美國時間）與柯爾會面，繼續討論他的去留問題。」

「據我了解，金州勇士隊最近幾天的內部運作表明，他們很有可能與這位60歲的老教頭達成一項新協議，讓他得以繼續執教柯瑞（Stephen Curry）。」史坦補充。

柯爾在2003年從球員身份退休後，隨後加入TNT電視台，開始了他的球評生涯。從2003年到2007年，柯爾作為NBA球評取得了出色成就。然而，在他選擇轉戰太陽隊擔任管理層職務後，他的電視台生涯戛然而止，在2007年至2010年間，他擔任太陽隊總經理。

在太陽總經理任期結束後，柯爾又再度重返球評界，他一直留在TNT電視台，直到2014年他接受勇士隊總教練一職，並一路執教到現在。

NBA季後賽 Steve Kerr 勇士

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