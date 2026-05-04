MLB／失誤沒回防為導火索 米契爾談比賽中與施羅德爭執過程

在今日騎士114：102擊敗暴龍的第7戰中，比賽第二節發生插曲，騎士當家主控米契爾（Donovan Mitchell）因一次快攻失誤沒又立即回防，讓老將「德國軟豆」施羅德（Dennis Schroder）不滿並情緒失控朝前者喊叫，隨即引起熱議。賽後，米契爾回顧衝突當下，表示兩人之間並無嫌隙，僅是比賽過程中的一次對話而已。

在第二節還剩10多分鐘時，米契爾運球快攻卻不慎失誤，暴龍立即發動反快攻，巴瑞特（RJ Barrett）輕鬆上籃得分。衝突點在於，騎士隊只有哈登（James Harden）和施羅德積極防守，在暴龍得分後，施羅德明顯情緒失控，對著米契爾大喊，指責他沒有盡力彌補失誤。

不過好在這只是比賽過程中的一次插曲，最終騎士仍舊用12分差擊敗對手暴龍，拿下這場關鍵G7的勝利，順利晉級次輪。賽後米契爾回顧了這次衝突，並分享施羅德與他之間針對這個衝突事件的談話，他表示在衝突發生過後，施羅德向他說，自己並非有意指責，反倒是希望能夠以坦誠的方式解決問題。此外，施羅德也向米契爾強調，他是一名勇於「承擔責任」的球員。

米契爾繼續解釋：「我和施羅德建立了一種關係，我們能夠坦誠地說『不，這裡還有問題』。我們能夠進行這樣的對話，讓我非常尊重他，他會讓每個人都承擔責任。」

現年32歲資深老將施羅德，過去以直言不諱的口舌而聞名，與隊友之間不合、爭吵時有所聞。但是，米契爾在談話中明確表示，他喜歡這種「被督促」的感受，他表示：「我會問他，『嘿，咱們坐下來一起看看比賽錄像，聊聊這些問題，仔細分析一下。』因為我知道自己怎樣才能做得更好。他也看到了這一點，反之亦然。」

「當有這樣一個人敢於表達自己的感受，然後我再提出我的觀點，這就能說明我們這個團隊的凝聚力，以及我們作為一個緊密團結的團隊本質。」米契爾補充。