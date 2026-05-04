NBA／搶七失利！布朗怒控裁判「雙標」 批安比德假摔破壞比賽本質
塞爾蒂克隊在東區首輪搶七大戰不敵76人隊遭淘汰後，陣中主力布朗（Jaylen Brown）公開對裁判判決表達強烈不滿，甚至直言整個系列賽的吹判「雙標」、「帶有特定立場」，引發外界熱議。
布朗在個人Twitch直播中回顧這輪系列賽時，對裁判尺度提出質疑，認為自己在進攻端遭到特別針對。他指出，多次類似動作在對手身上未被吹罰，自己卻頻頻被判進攻犯規，直言這樣的標準並不一致。「如果你要吹進攻推人，那就應該一樣標準對待，但同樣動作卻只吹我，這說不通。」
數據也顯示，布朗在這輪系列賽合計被吹10次進攻犯規，遠高於其他球員，幾乎是聯盟其他人的兩倍。他認為，這樣的結果並非偶然，而是裁判對他有既定印象所致，「每個優秀球員都會做這些動作，但只要是我就被吹，我不確定是不是因為我過去曾批評裁判，他們在季後賽就特別針對我。」
除了裁判問題，布朗也點名安比德（Joel Embiid）的比賽方式，認為對方頻繁製造犯規甚至假摔，對比賽造成負面影響。
布朗表示安比德的實力無庸置疑，堪稱是史上頂尖長人之一，但同時他也痛批安比德太愛演了，「他會假摔，而且大家都知道，這不是新聞」，更批評這類行為「正在破壞比賽本質」。
在直播中，布朗也播放一段比賽片段，指出喬治（Paul George）在進攻時疑似出現推人動作卻未被吹判，進一步強調裁判標準不一的問題。
事實上，布朗（Jaylen Brown）被吹判進攻犯規的情況在例行賽就已相當顯著，他以40次進攻犯規位居全聯盟第2，僅次於唐斯（Karl-Anthony Towns）的65次。
儘管布朗對吹判表達不滿，但從整體數據來看，兩隊在犯規數上差距不大。整個系列賽塞爾蒂克被吹136次犯規，76人則為132次，顯示整體判決次數相對接近。不過，布朗仍認為關鍵在於判決時機與尺度，而非單純數量。
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